Philippe Etchebest et sa femme Dominique : la recette originale avec laquelle il l'a séduite

Philippe Etchebest était l'invité de C à Vous ce 26 octobre, pour faire la promotion de son nouveau livre, Cuisinez bien accompagné avec ma Méthode Mentor (Ed. Albin Michel). Sur le plateau, le chef étoilé, qui présente Objectif Top Chef tous les soirs sur M6, a partagé une recette très personnelle : celle qui lui a permis de conquérir sa femme Dominique. "Je suis tombée de l'armoire quand j'ai appris que vous aviez invité votre femme au MacDonald pour votre premier rendez-vous", a lancé la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine. Une information erronée que le comparse d'Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet a voulu rectifier sur le champ.

"J'ai donné rendez-vous à mon épouse au MacDonald. On y a pris un café, on y a pas forcément déjeuner ou dîner mais c'était notre point de rendez-vous. On le connaissait tous les deux", a-t-il répondu. Avant de dévoiler comment il s'y est pris pour faire fondre le coeur de celle qui partage sa vie depuis 25 ans maintenant et qui est sa manageuse.