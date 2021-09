Michel Sarran viré de Top Chef : "Il y a des raisons..." annonce Philippe Etchebest

Figure emblématique du programme, Michel Sarran a été écarté de Top Chef après sept ans de bons et loyaux services. Une annonce inattendue pour les téléspectateurs mais aussi pour ses camarades du célèbre concours culinaire de M6. Hélène Darroze, Paul Pairet et Philippe Etchebest ont témoigné leur amitié face à cette décision. Le chef bordelais s'exprime une nouvelle fois sur le départ de son ami, début septembre lors de la conférence de presse d'Objectif Top Chef.

"On a un lien très fort. On se connaissait déjà avant Top Chef. On a partagé beaucoup de choses, des supers moments, une belle complicité. On se chambrait beaucoup mais c'était bienveillant, se souvient-il avec nostalgie. Je suis triste forcément parce qu'une page se tourne mais voilà c'est la vie on passe à autre chose." Michel Sarran ne fera plus partie de la joyeuse bande, et c'est Glenn Viel, 41 ans et plus jeune chef trois étoiles en France, qui le remplace. "On va le défoncer, il va regretter de venir comme pour Paul Pairet, s'amuse Philippe Etchebest. Ça ramène une autre dynamique. Je ne suis pas dans la tête des décideurs, il y a des raisons forcément, on l'accepte. Ça fait partie du truc, ce n'est pas la première fois qu'il y a des changements de jury."

Glenn Viel, un "super cuisinier" dans Top Chef

S'il indique que la production ne lui a "absolument pas demandé son avis" quant à ce choix de remplacer Michel Sarran par Glenn Viel, Philippe Etchebest confie qu'il sera "forcément un peu triste" sans son acolyte qu'il reverra sans aucun doute dans d'autres circonstances. Et puis, il rappelle que le nouveau juré de Top Chef est "un super cuisinier". "J'ai mangé chez lui cet été. Il a fait des épreuves super, il est très apprécié. C'est un autre style, un autre profil et ça va apporter quelque chose de nouveau, une dynamique différente pour la prochaine saison", conclut l'animateur de Cauchemar en cuisine.

Des déclarations qui rejoignent celles de Thomas Valentin, directeur des programmes de M6. Le 6 septembre dernier, au micro de RTL, il rappelait ainsi que depuis la toute première saison de Top Chef, "il y a déjà eu neuf jurés différents". Quant à Glenn Viel, la production le qualifie de "personnage absolument incroyable" ! Les téléspectateurs en ont eu un aperçu lors de ses passages comme chef invité dans Top Chef. Une treizième édition qui promet !