Michel Sarran viré de Top Chef : il dévoile une anecdote inédite sur les tournages

C'était une annonce inattendue... Après sept ans de bons et loyaux services, Michel Sarran est écarté de Top Chef. Avec Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Pairet, il formait une équipe de choc. Un départ qui a beaucoup peiné ses camarades ainsi que les téléspectateurs. Mais le chef toulousain garde de bons souvenirs de cette folle expérience, où il a accompagné de nombreux apprentis dans sa brigade jaune. Pour Konbini, il raconte l'histoire de son fameux carnet, celui où il garde tous les secrets de Top Chef.

"Quand on démarre l'émission, il y a quinze candidats et de façon très rapide, il faut savoir d'où ils viennent, ce qu'ils vont faire, et quelques traits de personnalités. Donc je notais les quinze candidats, et ça pendant sept ans", explique Michel Sarran à nos confrères de Konbini lundi 13 septembre 2021. C'est ainsi que ce petit cahier était devenue la "carte mémoire" du chef de 60 ans.

Michel Sarran, "sénile" selon le taquin Philippe Etchebest

Au cours du tournage des différentes saisons du célèbre concours culinaire de M6, Michel Sarran se baladait avec son carnet. Et ils sont nombreux à l'avoir remarqué. "Pendant le tournage, je l'avais dans la poche. J'étais très vigilant de façon à ce que Philippe, Hélène ou même Paul ne viennent pas me le piquer parce que, les informations que je mettais dedans, ils en étaient friands aussi", s'amuse le chef. D'ailleurs, son camarade le plus taquin, n'a pas manqué une occasion de se moquer : "Philippe me rallait un peu m'expliquant comme quoi j'étais le vieux schnock, que je n'avais plus de mémoire, limite que j'étais un peu sénile. Mais j'avais besoin de ce carnet pour me souvenir des plats."

Des taquineries bon enfant, surtout que la star de Cauchemar en cuisine a déjà eu besoin de ce même carnet. "Régulièrement, il venait me voir et me disait : 'Qu'est-ce qu'il met avec la tomate, lui ?' Voilà Philippe, je ne suis pas le seul à être sénile !", balance, toujours avec humour, Michel Sarran.