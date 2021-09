Michel Sarran viré de Top Chef : M6 sort de son silence, "un jury, ça évolue"

C'est un pari risqué que prend la production de Top Chef pour sa prochaine saison ! Il a été décidé que Michel Sarran, juré culte du programme depuis sept ans, ne rempilera pas. C'est le 31 août dernier que la nouvelle a été officialisée par le chef lui-même sur sa page Instagram. Lors d'une interview pour Le Parisien, il n'a par la suite pas caché sa tristesse d'être soudainement écarté de l'aventure, contrairement à ses pairs Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Paul Pairet. "Quand je l'ai appris, ça m'a fait un pincement au coeur. Ça a été un peu violent. Je ne m'y attendais pas du tout", a-t-il regretté, confiant avoir été prévenu par un simple coup de fil sans explications.

Ce lundi 6 septembre 2021, Thomas Valentin, directeur des programmes de M6, lui en a apporté une au micro de RTL, dans Laissez-vous tenter. "Un jury, ça évolue. Il y a déjà eu neuf jurés différents qui ont incarné Top Chef. Michel Sarran était avec nous pendant sept ans. On a pensé que c'était important d'avancer et de proposer une nouvelle manière de juger ces jeunes gens si talentueux", s'est-il justifié. Et pour lui d'assurer que cela ne signait pas la fin de leur collaboration : "On l'aime beaucoup et on a discuté avec lui d'autres projets de télévision. On pourrait tout à fait le retrouver sur les antennes de M6."

En attendant, les téléspectateurs découvriront Glenn Viel aux commandes de la brigade Jaune dans Top Chef. Une nouvelle recrue qui a déjà été vue dans l'émission au moment de challenger les candidats et qui a une carrière impressionnante à 41 ans. "C'est le plus jeune 3 étoiles de France. C'est quelqu'un qui, en plus de ses nombreuses distinctions, aime transmettre, aime l'excellence, aime l'exigence, et vous verrez que c'est un personnage absolument incroyable", s'est réjouit Thomas Valentin. Un personnage à découvrir au début de l'année 2022 sur nos antennes !