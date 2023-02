"C'est très excitant..." : Léa Salamé excitée par les oreilles, cet échange qui laisse Christophe Dechavanne sans voix

D'humeur coquine, Léa Salamé a fait quelques confidences sur sa sexualité, en l'occurrence sur ce qui provoque de l'excitation chez elle pendant l'émission Quelle Époque! diffusée le 18 février 2023 sur France 2. Face à ses invités parmi lesquels notamment de Kev Adams, André Manoukian, Clara Luciani, l'animatrice de 43 ans a ainsi présenté le podcast sexo de Lisa Demma avec beaucoup d'enthousiasme. "Elle, elle est en train de révolutionner la sexualité des femmes avec un podcast qui cartonne, on y parle de sexe très cru, très 'crash' indique Léa Salamé, faisant une faute de langage très remarquée par Christophe Dechavanne. Se reprenant rapidement, elle poursuit : "Très 'crash' j'allais dire parce que je vous entends, pardon, très CASH !".

"C'est vous qui dites 'cru'" ajoute l'ancien animateur de La roue de la fortune, visiblement pas du tout choqué par ce podcast. "C'est pas cru vous trouvez ?", "OOooh je trouve ça cool", répond-il. "Ah c'est drôlement cru moi je trouve !", partage Léa Salamé, qui n'a visiblement pas les mêmes limites que son acolyte. "On n'est pas pareils vous et moi", fait alors remarquer le papa de Ninon, Pauline et Paul-Henri. "Moi je trouve ça cru, c'est fait pour les femmes et c'est très excitant", ajoute Léa Salamé un peu gênée. "Oooh l'autre regardez là", se moque ensuite gentiment Christophe Dechavanne.

On va parler de cul là allez !

Quelques minutes plus tard, Léa Salamé en remet une couche et explique le principe du podcast. "Le sexe au téléphone vous avez déjà essayé ? C'est le principe de ce podcast. Enfin c'est pour dire que c'est une evocation c'est oral", "Tout est dans les oreilles exactement", précise Lisa Demma, fondatrice du concept. "Comme disait le divin marquis moi je bande avec les oreilles par contre c'est les belles voix qui me font... Enfin excusez moi, on va passer à autre chose...", ajoute avec amusement André Manoukian. "Je savais que ça vous plairait !", plaisante la cheffe d'orchestre de l'émission de France 2.

À la fin de l'émission, Christophe Dechavanne a salué le travail de Lisa Demma qui "révolutionne le porno" mais a été rapidement coupé par Léa Salamé, apparemment très pressée de parler du podcast : "On va parler de cul là allez !" "Effectivement tout se passe dans les oreilles, ce qui nous vient à l'idée quand on pense porno, masturbation, on imagine tout de suite les sites pornographiques gratuits un peu glauques. (...) On a réalisé après une étude que les femmes sont plus excitées par l'audio, d'où notre podcast" a expliqué Lisa Demma.