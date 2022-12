"C'est trop dur" : Epuisée, Capucine Anav s'exprime depuis l'hôpital, un message déchirant

Pour Capucine Anav, les jours se suivent et se ressemblent malheureusement. En effet, sa petite Lola (née il y a environ 3 semaines) est actuellement hospitalisée depuis plusieurs jours. Il faut dire que la santé du bébé s'est dégradée très rapidement depuis l'apparition des premiers symptômes. Après un premier passage aux urgences et face à l'état empirant de son nourrisson, la jeune maman de 31 ans a dû se résoudre à retourner à l'hôpital. Aujourd'hui, la petite est "branchée de tous les côtés" et ne peut rentrer chez elle avant le moindre signe d'amélioration.

Dévastée, épuisée, Capucine Anav veille sur sa merveille. Mais pour elle, les journées sont mentalement compliquées à supporter, même si elle peut toujours compter sur la bienveillance de sa communauté. "Un énorme merci pour tous vos messages, ça me va droit au coeur. Je lis vos messages dans le creux de l'oreille de Lola, la nuit, pour passer le temps et lui faire du bien à elle aussi. Je me balade dans les couloirs et même si Lola est la plus jeune du service, je pense à tous les parents et les enfants qui vivent la même situation...", a-t-elle d'abord écrit sur une simple story à fond noir, postée sur son compte Instagram mardi 6 décembre.

Reconnaissante, l'ancienne star de télé-réalité a également tenu à remercier le personnel soignant de l'hôpital. "Merci aux soignants qui sont débordés mais qui prennent soin de nos enfants. J'essaye de vous donner des nouvelles rapidement, mais pour le moment c'est trop dur", a-t-elle ensuite conclu avant de poster une photo d'elle, masquée et la mine visiblement fatiguée.

Rappelons que Capucine Anav a emmené sa fille aux urgences le 4 décembre 2022. Après auscultation et examens complémentaires, le verdict est tombé : Lola est atteinte d'une bronchiolite qui a malheureusement empirée au fil des heures, jusqu'à nécessiter une hospitalisation permanente. "Retour aux urgences pour une hospitalisation. Un bébé épuisé et une maman épuisée qui doit rester forte. J'ai le coeur brisé en mille morceaux...", déclarait alors la jeune femme sur son compte Instagram. Heureusement, la jolie brune peut compter sur le soutien de sa famille, de son chéri et de sa communauté. souhaitons un prompt rétablissement à la petite Lola !