Capucine Anav a "le coeur brisé" : sa fille Lola (3 semaines) hospitalisée et "branchée de tous les côtés"

Capucine Anav est dans une situation inquiétante avec son bébé né il y a moins d'un mois, le 13 novembre précisément. Sur son compte Instagram, après avoir fait part de ses craintes sur la santé de sa fille Lola née de son couple avec Victor Dumas, suite à un premier passage aux urgences, la jeune maman de 31 ans a dû retourner à l'hôpital ce 5 décembre 2022. La bronchiolite de Lola s'est dégradée...

Des photos qui font mal au coeur

Les dernières images de Capucine Anav sont en effet inquiétantes. Sur le réseau social, on la voit en train de dormir dans un environnement médicalisé et l'on peut aussi voir une image déchirante de son bout de chou avec du matériel respiratoire. En légende, l'ancienne personnalité de télé-réalité écrit : "Retour aux urgences pour une hospitalisation. Un bébé épuisé, une maman épuisée qui doit rester forte. J'ai le coeur brisé en mille morceaux. Voir mon bébé branché de tous les côtés." Elle ajoute ensuite se déconnecter des réseaux sociaux temporairement le temps que sa fille aille mieux : "Je vous dis à dans plusieurs jours. OFF"

Peu avant, elle avait déjà fait part de soucis concernant son bébé. Elle avait ainsi confié avoir emmené Lola aux aux urgences, suivant notamment les conseils de ses followers qui lui disaient de ne pas hésiter à aller chez le docteur pour éviter que l'état de son enfant se dégrade. Les médecins avaient ausculté son enfant, la laissant rentrer chez elle tout en lui indiquant de bien la surveiller car elle a moins d'un mois. Malheureusement, la santé de la fillette née avec trois semaines d'avance ne s'est pas améliorée et le couple a accouru vers un centre hospitalier.

Dans ce contexte sanitaire compliqué avec la vague de bronchiolites en France, Capucine Anav et son fiancé Victor font partie des nombreux parents inquiets face à cette maladie. Maman-poule qui n'a pas caché ses difficultés à tomber enceinte, elle est plus que jamais sur ses gardes. On souhaite un prompt rétablissement à leur fille chérie !