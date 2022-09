"Je suis tombée enceinte une 1re fois, j'ai avorté" : Capucine Anav, bientôt maman, fait une révélation

Par Hiba Semali Rédactrice Rattachée à la rubrique télé, Hiba Semali se consacre au petit écran. The Voice, Koh-Lanta, Top Chef, Secret Story, Star Academy ou encore Les Marseillais n'ont aucun secret pour elle.

Cette grossesse, elle et son amoureux Victor l'ont tant désirée, tant attendue. Voilà maintenant six mois que Capucine Anav est enceinte. La jeune comédienne et animatrice est on ne peut plus heureuse et attend avec impatience la naissance de son bébé. Un moment magique qu'elle aurait pu vivre une première fois, il y a fort longtemps...

Elle est sur un vrai petit nuage. Capucine Anav file le parfait amour avec son compagnon Victor, et le couple a même prévu de se marier prochainement. Un projet reporté pour une bien belle nouvelle. En effet, la jolie brunette de 31 ans est enceinte de son premier enfant ! Une grossesse tant désirée qui la comble de bonheur, elle qui avait déjà porté la vie il y a bien des années... Lors d'une interview accordée à nos confrères de TV Mag, Capucine Anav se livre sur ce rêve éveillé qu'elle vit depuis désormais plusieurs semaines. Si elle se dit heureuse de ne pas avoir des symptômes trop handicapants, elle mesure également sa chance de pouvoir être enceinte, 14 ans après sa toute première grossesse. Car l'ancienne candidate de télé-réalité révélée dans Secret Story (saison 6, en 2012) a déjà été enceinte alors qu'elle était mineure. Mais, compte tenu de son jeune âge, elle n'avait pas mené sa grossesse à terme et avait pris la décision d'avoir recours à un avortement. "Ce désir d'enfant, je l'ai depuis très jeune, assure-t-elle ainsi. Je suis tombée une première fois enceinte à l'âge de 17 ans et j'avais avorté parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas les épaules pour être maman. Il a fallu me raisonner parce que, cela n'aurait tenu qu'à moi, j'aurais gardé cet enfant." Des confidences sans filtre de la part de Capucine Anav. Aujourd'hui âgée de 31 ans, elle se sent prêt à pouponner et voit même en son amoureux un futur papa idéal. "Victor est le premier homme avec qui je peux envisager de construire sérieusement une famille. Avant lui, ce désir maternel était tellement fort que j'étais prête à élever mon enfant seule si jamais cela se passait mal avec le père. Victor n'a pas accentué mon envie d'être maman mais il est le premier homme avec qui j'ai envie de fonder une famille", indique-t-elle. Cet avortement, Capucine Anav l'avait déjà évoqué dans son livre Authentique (Hugo Doc), sorti en 2018. Elle y racontait comment elle souhaiter garder le bébé mais que son petit ami de l'époque pas vraiment. C'est par "voie médicamenteuse" qu'elle a avorté. "Cela a l'air simple comme ça mais c'est loin de l'être. C'est d'abord une douleur physique, comme si on pressait, tordait essorait votre bas-ventre. Et puis la douleur devient morale, c'est une question que vous gardez toute votre vie : 'Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que c'était vraiment la seule option ?'", pouvait-on lire. Aujourd'hui, elle s'apprête à accueillir son premier enfant, une petite fille que le couple souhaite prénommer Lola !