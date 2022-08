Capucine Anav enceinte : révélation sur le sexe et le prénom de son futur bébé

Le sexe du bébé, quant à lui, n'est pas encore connu mais ne devrait plus tarder : la jeune femme a répondu à une autre question qu'elle n'hésitera pas à le dévoiler officiellement quand elle sera sûre "à 100%". Expliquant ensuite que l'accouchement est une étape qui lui fait peur, elle sait déjà qu'elle pourra compter sur son fiancé, "l'homme de [s]a vie", Victor, avec qui elle a vécu un véritable coup de foudre... à retardement, comme elle l'avait confié au magazine Paris Match en février.

En effet, leurs parents sont amis et tous les deux se connaissent donc depuis l'enfance, mais c'est une rencontre par hasard qui a fait basculer leur destin. "C'était fin 2019. J'étais partie faire des courses dans un supermarché en bas de chez moi, et je suis tombée nez à nez avec lui. Evidemment, il avait beaucoup changé... Cela faisait douze ans que nous ne nous étions plus vus. En conversant, nous nous sommes rendu compte que nous habitions dans le même immeuble parisien. C'était fou", avait-elle dévoilé. Mais à l'époque, la jeune femme est en couple et n'est pas encore prête.

Quelques mois plus tard, pendant le confinement, tout change : "Je commençais à ce moment-là à remettre en question mon histoire sentimentale. Un soir, pour me changer les idées, j'ai retrouvé Victor et son frère pour une soirée jeux de société. Et là, cela a été une évidence, le coup de foudre", a-t-elle conclu, racontant " nager dans le bonheur " avec le jeune homme, bien moins célèbre que ses deux ex Alain-Fabien Delon et Louis Sarkozy, qui va également se marier à la rentrée.