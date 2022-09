Capucine Anav : Son mariage avec Victor compromis, les détails révélés

Capucine Anav est sur un petit nuage. La jeune femme de 31 ans est actuellement enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec Victor. Et en février dernier, le couple s'est fiancé et avait prévu de se marier à l'été 2023. Mais leurs plans ont été chamboulés.

Cela fait six mois et demi que l'ancienne candidate de Secret Story (saison 6, en 2012) porte la vie. Victor et elle attendent une petite fille qui répondra au doux prénom de Lola. Et elle a "hâte d'accoucher" comme elle l'a confié à nos confrères de TV Mag. "Par rapport aux expériences d'autres femmes et aux témoignages que j'ai pu entendre, je me dis que j'ai de la chance parce que je n'ai pas trop de symptômes désagréables. J'ai eu quelques nausées, ce n'est pas simple tous les jours mais, globalement, je vis une belle grossesse. Le terme est pour fin novembre ou début décembre. J'aimerais bien accoucher à Lyon auprès de ma famille et de mes proches, loin du stress parisien", a révélé Capucine Anav.

La jeune femme n'a ensuite pas tari d'éloges au sujet de Victor, un homme qui inspire la confiance et qui, elle en est certaine sera un bon père de famille. En outre, elle a eu un véritable coup de foudre pour le gestionnaire de patrimoine chez Predictis. C'est notamment pour ces raisons qu'elle est certaine que c'est l'homme de sa vie. Ainsi, quand il l'a demandée en mariage à l'occasion d'un voyage aux Maldives, elle a répondu "oui" et n'a pas tardé à dévoiler sa bague XXL. A l'origine, les tourtereaux espéraient se marier en juillet 2023. "Mais, comme notre fille doit voir le jour à la fin de l'année, les choses vont peut-être être chamboulées. J'ai tellement envie de profiter de chaque instant que j'ai envie de les faire bien. J'attends l'arrivée de la petite pour envisager la suite", a-t-elle avoué lors de son entretien.

Ce qui est certain, c'est que Capucine Anav organisera un mariage de princesse. "Il y aura bien 300 ou 400 invités ! C'est un moment qui n'arrivera qu'une seule fois dans nos vies et auquel je songe depuis toute petite. Je veux la panoplie de princesse, la même robe que Kate Middleton, la totale", avait confié la future mariée à Paris Match.