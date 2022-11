Capucine Anav maman après un accouchement "un peu précipité" : premières photos avec sa princesse

Capucine Anav ne pensait pas qu'elle aurait la chance de vivre un tel bonheur. Au mois de mars dernier, elle a confié rencontrer des difficultés pour tomber enceinte. Un coup dur pour la fiancée de Victor qui a toujours eu pour rêve de devenir maman. "Cela fait un an que l'on essaye de concevoir. Malheureusement, c'est un chemin compliqué et parsemé d'embûches", expliquait-elle à Paris Match. Sur ses réseaux sociaux, la jolie brune de 30 ans rassurait néanmoins et se voulait optimiste. "J'ai fait tous les examens, apparemment tout va bien mais ce serait dans la tête, il faut que j'arrive à lâcher prise... Et un jour peut-être que mon ventre grossira, en tout cas je l'espère très très fort parce que clairement si je n'ai pas d'enfants, j'ai loupé ma vie. Je suis faite pour être maman."

Et elle avait raison d'y croire puisqu'au mois de juin suivant, elle a annoncé attendre son premier enfant ! "C'est une fille et elle s'appellera Lola !", révélait-elle dans la foulée. Capucine Anav avait prévu d'accoucher à la fin du mois de novembre, voire début décembre mais son bébé en a décidé autrement. En effet, ce mardi, nos confrères de Paris Match, à qui elle a parlé en exclusivité, ont révélé qu'elle avait donné naissance à sa fille plus tôt que prévu. Lola est donc née avec trois semaines d'avance mais en bonne forme à l'hôpital privé Natecia, situé dans le VIIIème arrondissement de Lyon.

Premier portrait de famille craquant

Ce mercredi, Capucine Anav a elle-même partagé la bonne nouvelle sur Instagram. En effet, remise de ses émotions, elle a fait les présentations officielles avec Lola en partageant deux photos prises depuis sa chambre d'hôpital. Un sourire éclatant aux lèvres, elle apparaît en train de porter amoureusement son bébé dans les bras. Et mère et fille sont entourées de Victor, le papa et futur mari de Capucine. "Lola. le 13/11/2022 au soir, notre vie a basculé à tout jamais grâce à une arrivée un peu précipitée de notre princesse. Un énorme merci à toutes les équipes de l'hôpital privé Natecia, d'avoir été si rassurantes malgré mes angoisses et surtout un grand merci au gynécologue Jean-Michel Dreyfus qui m'a fait vivre le moment le plus incroyable de ma vie !", a-t-elle légendé avec reconnaissance.