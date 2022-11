Capucine Anav maman : sa fille Lola est née bien en avance, elle donne de ses nouvelles

La vie de Capucine Anav vient à coup sûr de prendre un autre sens. Le 13 novembre 2022, l'actrice et ancienne candidate de télé-réalité de 31 ans a donné la vie à son premier enfant, fruit de ses amours avec son fiancé Victor. Une information qu'elle a dévoilée en exclusivité à nos confrères de Paris Match.

Capucine Anav n'a jamais caché qu'elle souhaitait devenir mère. Mais en mars dernier, la divine brune a révélé qu'elle devait faire face à des difficultés. "Cela fait un an que l'on essaye de concevoir. Malheureusement, c'est un chemin compliqué et parsemé d'embûches", confiait-elle tout d'abord à Paris Match. Puis, c'est sur Snapchat qu'elle s'était exprimée : "Je rêve d'avoir une famille, d'être maman, j'ai envie que ça arrive vite. J'ai fait tous les examens, apparemment tout va bien mais ce serait dans la tête, il faut que j'arrive à lâcher prise... Et un jour peut-être que mon ventre grossira, en tout cas je l'espère très très fort parce que clairement si je n'ai pas d'enfants, j'ai loupé ma vie. Je suis faite pour être maman."

Capucine Anav mère pour la première fois

Ses fans étaient donc d'autant plus ravis pour elle quand, en juin, elle a annoncé qu'elle était enceinte. D'une petite fille qui plus est, ce qui l'a encore plus comblée de joie. "C'est une fille et elle s'appellera Lola ! Je suis trop contente, c'était mon rêve. Enfant, j'étais la vraie petite fille. Je vais pouvoir continuer à jouer à la poupée avec la mienne... L'accouchement est prévu pour fin novembre, début décembre", s'était-elle enthousiasmée.

Mais la petite Lola a pointé son nez plus tôt que prévu. En effet, c'est le 13 novembre qu'elle est née (avec trois semaines d'avance) comme l'a confié la jeune maman à Paris Match. Une princesse de 2,5 kilos qui se porte "bien". C'est à l'hôpital privé Natecia, situé dans le VIIIème arrondissement de Lyon, que Capucine Anav a fait le choix d'accoucher. "Pendant l'accouchement, la salle d'attente était remplie par tous les membres de notre famille", a-t-elle révélé amusée. Bien qu'elle ne s'attendait pas à une naissance aussi tôt, elle est folle de joie d'avoir débuté cette nouvelle vie à trois.