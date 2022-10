Capucine Anav fiancée à Victor : le célèbre ex qu'elle compte inviter à son mariage

Capucine Anav est une jeune femme comblée. Depuis 2019, elle file le parfait amour avec Victor Dumas et ensemble, ils accueilleront prochainement leur premier enfant. Une petite fille qu'ils prénommeront Lola. Les amoureux ont aussi prévu de se marier et, surprise, l'un des anciens compagnons de la comédienne de 31 ans est convié.

Avant de rencontrer l'homme de sa vie, Capucine Anav a connu des relations avec des célébrités. Elle a notamment vécu une idylle avec Alain-Fabien Delon, Louis Sarkozy, Kev Adams ou encore Rayane Bensetti. Et avec ce dernier, l'ex-candidate de télé-réalité a gardé un lien comme elle l'a révélé lors d'une interview pour Télé Loisirs, avec Jordan De Luxe. "On est toujours en très bons termes. On s'appréciait beaucoup. Je pense qu'il n'y avait pas un amour aussi fort qu'avec les autres", a-t-elle confié dans un premier temps. Et l'acteur et la belle brune sont tellement proches... que son ancien petit ami sera invité pour son grand mariage. "C'est le seul ex qui sera invité car je le connais depuis longtemps. C'est un Lyonnais. En fait, on est potes, on s'adore. Victor l'a déjà rencontré, donc il voit très bien qu'entre nous il ne se passe rien du tout. Puis, je m'entends très bien avec une personne qu'il fréquentait", a-t-elle précisé.

Que le public s'attende donc à voir des photos de Capucine Anav et Rayane Bensetti lorsque le grand jour arrivera. Mais pour l'heure, les futurs parents ne savent pas encore quand est-ce qu'il aura lieu. Récemment interrogée par TV Mag, celle que l'on retrouve dans la pièce Le Switch a révélé que son mariage pourrait bien ne pas avoir lieu l'été prochain comme c'était prévu. "Mais, comme notre fille doit voir le jour à la fin de l'année, les choses vont peut-être être chamboulées. J'ai tellement envie de profiter de chaque instant que j'ai envie de les faire bien. J'attends l'arrivée de la petite pour envisager la suite", a-t-elle avoué. Suspense pour le moment donc. Ce qui est certain, c'est que Capucine Anav organisera un mariage de princesse. "Il y aura bien 300 ou 400 invités ! C'est un moment qui n'arrivera qu'une seule fois dans nos vies et auquel je songe depuis toute petite. Je veux la panoplie de princesse, la même robe que Kate Middleton, la totale", avait-elle confié à Paris Match.