"Il faut bien surveiller" : Capucine Anav emmène sa fille Lola aux urgences et donne des nouvelles

Avoir un bébé, ce n'est évidemment pas de tout repos. Et on ne parle pas que de sommeil. Tous les nourrissons du monde ont une santé fragile et en cette période d'hiver, les virus vont bon train. Personne n'y échappe. Pas même Lola, la fille de Capucine Anav et Victor. Le bébé, né le 13 novembre dernier, a fait une sacrée frayeur à ses parents ce dimanche 4 décembre. Malade, Lola a été emmenée à l'hôpital comme l'a confirmé la maman dans sa story Instagram (voir diaporama) ce même jour : "Urgence pour ma poupée" écrivait-elle en légende d'un cliché de sa jeune fille vêtue d'un gilet rose et coiffée d'un bonnet.

Face à un tel post, les internautes ont été nombreux à réagir et à s'inquiéter. Particulièrement quand on sait qu'en ce moment, une grosse épidémie de bronchiolites sévit en France, entraînant l'hospitalisation des nourrissons. Capucine Anav leur a donc donné des nouvelles rassurantes de Lola, malgré un diagnostic redouté : "J'ai très peu dormi, on a emmené Lola aux urgences, effectivement, c'est bien une bronchiolite, mais le début c'est pour cela qu'ils nous ont dit de rentrer chez nous", a-t-elle confié.

Si elle n'a pas besoin d'une prise en charge à l'hôpital, sa santé doit tout de même faire l'objet d'une surveillance particulière : "Elle n'est pas en détresse respiratoire, mais il faut bien surveiller sa respiration, parce que c'est un petit bébé." Dans les bras de son papa, hors champs, l'état de Lola semble donc plutôt stable, ce qui n'est pas sans provoquer un peu de souci du côté de ses parents : "Là elle est avec son papa et on espère que ça va aller. Pour le moment, ça va. Ça me fait trop de la peine j'ai envie de lui prendre son mal. On va essayer de relativiser."

Capucine Anav, maman comblée

Capucine Anav est une véritable maman poule qui, on n'en doute pas, ne manquera pas de s'inquiéter pour sa fille qu'elle a tant espéré voir naître. En annonçant sa grossesse, Capucine Anav avait confié avoir rencontré des difficultés pour tomber enceinte. Alors vivre une grossesse était devenu un rêve inespéré pour elle : "Cela fait un an que l'on essaye de concevoir. Malheureusement, c'est un chemin compliqué et parsemé d'embûches. Nous avons eu des rendez-vous médicaux pour réaliser tous les examens nécessaires, et tout va bien. C'est frustrant et parfois difficile émotionnellement, et j'espère que nous y parviendrons" confiait-elle dans les pages de Paris Match. La magie a finalement opéré quelques jours plus tard. Le début d'une nouvelle vie remplie d'amour.