Capucine Anav enceinte de Victor : 1re photo de son ventre arrondi et officialisation !

L'annonce avait été faite à la mi-juin par nos confrères du magazine Public. Dimanche 10 juillet 2022, Capucine Anav se saisit de son compte Instagram afin d'officialiser la belle nouvelle : elle est enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec son futur époux Victor Dumas. Par la même occasion, l'ancienne candidate de télé-réalité devenue comédienne publie une toute première photo de son joli baby bump.

"Je crois qu'il était temps de vous parler... Après de longues années ce n'est plus des larmes de tristesse mais des larmes de joies qui coulent sur mon visage... J'ai attendu le meilleur moment, et surtout d'arriver a un stade où tout n'est plus 'fragile'. Dans ma vie j'ai vécu beaucoup de belles choses... Je serais ingrate de dire le contraire. Mais mon rêve ultime, c'est celui de fonder ma famille, écrit la brunette de 31 ans. Pour cela, il fallait trouver l'amour. Je l'ai trouvé plusieurs fois certes, mais je n'étais pas encore tombée sur le bon celui que j'appelle aujourd'hui l'homme de ma vie. C'est chose faite @vctrdm. Et puis ensuite, il fallait le bon moment. Tomber enceinte n'est pas chose facile. Le combat a été long, parsemé d'embuches. Des pleurs, des doutes, cette peur de ne pas y arriver et de ne pas réaliser mon rêve."