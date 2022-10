Jackpot pour Capucine Anav : son fiancé Victor, déjà millionnaire, va empocher un sacré pactole !

Par Hiba Semali Rédactrice Rattachée à la rubrique télé, Hiba Semali se consacre au petit écran. The Voice, Koh-Lanta, Top Chef, Secret Story, Star Academy ou encore Les Marseillais n'ont aucun secret pour elle.

Ils filent tous les deux le parfait amour depuis plus de deux ans. Et leur bonheur ne cesse de se multiplier. Dans les semaines à venir, le quotidien de Capucine Anav et son amoureux Victor va radicalement changer : ils s'apprêtent à devenir parents pour la première fois, la jolie brunette est enceinte. Et quoi de mieux qu'une jolie somme d'argent pour commencer cette nouvelle vie à trois...

Ces derniers mois, Capucine Anav rayonne plus que jamais. Il faut dire qu'elle vit un rêve éveillé ! En effet, elle est enceinte de son tout premier enfant, fruit de ses amours avec son beau Victor, qui partage sa vie depuis maintenant plus de deux ans. Ensemble, la comédienne et le charmant blond présenté comme un millionnaire travaillant dans la finance mettent en pause leurs différents projets pour vivre pleinement cette grossesse. Ainsi, eux qui avaient prévu un mariage prochainement reportent l'événement. En attendant le jour J et même l'arrivée de leur bébé, Victor entend bien récolter une jolie somme d'argent pour mener à bien ses plans. Sur les réseaux sociaux, la jolie brunette de 31 ans partage quelques instants de son quotidien. Ainsi, lundi 3 octobre 2022, elle a publié quelques photos de son deuxième cours avec sa sage femme, en story sur Instagram. Puis, dans la foulée, Capucine Anav partage un lien vers le site Gens de Confiance. Il s'agit de l'annonce d'une vente immobilière. "Appartement parisien de mon chéri à vendre", lance la future maman sur son compte. En description, les internautes découvrent alors qu'il s'agit d'un logement deux pièces de 37m2 situé "au pied du Sacré Coeur, rue Muller" à Montmartre, un quartier du 18e arrondissement de Paris. Quelques photos complètent l'annonce : l'appartement est meublé avec goût et semble avoir été rénové récemment. Il est composé d'un petit salon, d'une cuisine ouverte, d'une chambre ainsi que d'une salle d'eau. Un bien mis sur le marché au prix de 525 000 euros ! Ceci équivaut à environ 14 000 euros le mètre carré. Mise en ligne il y a quelques heures, l'annonce est initiée par "Victor D", qui prend la pose en photo de profil en costume gris auprès de sa belle Capucine Anav, sublime en robe rose. S'il est encore tôt pour conclure une vente, nul doute que le jeune homme a déjà reçu certaines sollicitations. Cette jolie somme d'argent permettra certainement au couple de commencer une nouvelle vie à trois confortablement. Peut-être même qu'ils ont pour projet de déménager et se trouver un nouveau cocon où leur bébé, une petite fille qui s'appellera Lola, pourrait avoir sa chambre, son propre petit espace.