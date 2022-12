"C'est une offense pour l'Alsace !" : Lucile (L'amour est dans le pré) en plein scandale, histoire improbable

C'est une story qui a fait scandale ! Mardi soir, Lucile s'est saisie de son compte Instagram pour partager comme elle fait très souvent son menu du soir. Et bien contente de dévoiler à sa communauté ses petits secrets pour manger bien sans perdre trop de temps, l'ex-candidate de L'amour est dans le pré (2020) a confié avoir réussi à préparer "une sorte de flammekueche" en une quinzaine de minutes.

"Bon ce soir, un peu beaucoup de fatigue, la flemme aussi, donc ce soir je fais 'une sorte de flammekueche'", a-t-elle annoncé. Des oignons, des lardons, de la crème fraîche semi-épaisse, du sel, du poivre... Lucile avait tous les bons ingrédients et jusque-là tout allait bien mais elle a apparemment eu l'audace d'utiliser une pâte à tarte toute prête. Un détail qui n'est pas du tout passé auprès des internautes, lesquels se sont permis de le lui faire savoir. L'un d'entre eux s'est tout particulièrement agacé et a adressé un vif message à Lucile, qu'elle a décidé de reposter. "Alors tout faux !!! On ne peut pas appeler ÇA une flammekueche !! C'est une offense pour l'Alsace", lui a-t-il écrit.

La pâte de la discorde

Mais pas question de se laisser faire et ni une ni deux, la femme de Jérôme lui a formulé une réponse on ne peut plus claire. "Hello, attention, les mots ont un sens !!! Lisez avant de crier au loup, j'ai bien écrit 'une sorte de'...", a-t-elle rappelé. Et de commenter, toujours très étonnée des proportions que peuvent prendre certaines situations : "Ça peut aller loin très loin vite dis donc, heureusement que j'avais anticipé en écrivant bien les choses." Lucile confie avoir également reçu d'autres messages d'abonnés "criant au scandale pour avoir utilisé une pâte toute faite industrielle". Mais, sans amertume aucune, elle a fini par souhaiter "bonne nuit à tous" et "aux gens parfaits aussi".

Depuis que les réseaux sociaux ont pris une part importante dans sa vie, Lucile est désormais habituée à devoir se défendre des attaques des internautes. Que ce soit au sujet de sa fille Capucine (1 an) ou encore lorsque son mari s'affiche sans alliance, comme encore tout récemment...