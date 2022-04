"C'est une torture" : Charlotte (Koh-Lanta) dévastée par la mort de son papa, son annonce bouleversante

Charlotte a été révélée au grand public dans Koh-Lanta 2020 (TF1). Et depuis, la jeune femme qui a succombé à la chirurgie esthétique se plaît à partager son quotidien sur les réseaux sociaux. Des moments de joie et de bonheur en France ou à l'étranger quand elle part en vacances. Mais ce mardi 26 avril 2022, c'est une triste nouvelle qu'elle a annoncée à sa communauté Instagram.

L'ancienne aventurière de TF1 est en train de vivre l'une des épreuves les plus difficiles et malheureusement incontournables que l'on rencontre dans une vie. Charlotte a perdu un être cher, son papa. Absente depuis plusieurs jours d'Instagram, elle a donné de ses nouvelles à ses abonnés inquiets et a ainsi fait cette triste confidence. "Je vous ai abandonné ces derniers jours, mais je crois qu'il n'y a rien de pire que de perdre quelqu'un qu'on aime. Mon papa nous a quittés et c'est tellement dur à réaliser. Tout arrive si vite, on doit faire face à toutes les démarches qui s'en suivent comme si c'était normal, sans même avoir le temps de comprendre ce qu'il se passe", a tout d'abord écrit la jeune femme.

Dans cette épreuve, Charlotte peut heureusement compter sur le soutien de ses proches. "Une chance inouïe". Malgré tout, cela n'enlève en rien la douleur qu'elle ressent : "Je me répète en boucle que je ne le reverrai plus jamais et c'est une torture. La vie nous met parfois des épreuves, on les surmonte par je ne sais quelle force, puis elle nous change, nous fait évoluer. On a envie et on voit les choses autrement."

Charlotte ne cache pas que pendant un moment, elle sera absente d'Instagram, car elle a "pour habitude de partager joie et bonne humeur. Et là, ce ne serait que de la tristesse et nostalgie". En attendant de revenir plus forte, elle a une pensée pour toutes les familles qui vivent la même chose. Elle a souhaité leur envoyer le peu de force qu'il lui reste. "Soyez entourés. Profitez de vos familles, amis, des gens que vous aimez. Dites leur ! Et ne repoussez jamais au lendemain ce que vous avez envie de faire ou dire", a-t-elle conseillé en guise de conclusion. Nul doute qu'elle pourra compter sur ses abonnés pour la soutenir.