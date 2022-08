"C'était aussi des jumeaux" : Familles nombreuses, une candidate fait des révélations sur ses fausses couches

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL, Amandine Pellissard est incontestablement l'une des stars. À la tête d'une tribu de huit enfants, elle se plaît à partager son quotidien forcément très agité, à la fois devant les caméras de TF1 mais aussi sur ses réseaux sociaux. Et auprès de sa communauté, elle ne souhaite rien cacher, même les périodes les plus sombres. En juillet 2021, la femme d'Alexandre révélait par exemple avoir été victime d'une fausse couche alors qu'elle attendait son neuvième enfant.

Un drame qui ne fut malheureusement pas une première pour Amandine Pellissard. En effet, lors d'une interview pour Télé Star, elle a confié avoir perdu plusieurs bébés en cours de grossesse, dont un "il n'y a pas longtemps". "Mais je n'en ai pas parlé. Je l'ai évoqué brièvement et malgré tout je reste positive. Je me dis que si le neuvième enfant n'arrive pas tout de suite ce n'est pas pour rien. On le veut très fort mais je ne me torture plus l'esprit", a-t-elle expliqué. Amandine Pellissard continue néanmoins d'espérer que son rêve ultime se réalise : celui d'avoir des jumeaux. Une manière pour elle de réparer le passé. "J'ai eu deux grossesses gémellaires : Octave avait un jumeau. C'est pour ça que je l'ai su très tard, j'étais à 4 mois. Il n'a pas survécu. J'ai eu une fausse couche que j'ai pris pour un retour de couche. Et la fausse couche que j'ai faite après notre mariage il y a deux ans c'était aussi des jumeaux, a-t-elle rapporté. Il y a un an c'était une fausse couche normal à 14 semaines et la troisième je ne pense pas. Je n'avais même pas fait d'échographie."

La candidate tente du mieux qu'elle le peut de rester optimiste quant à un éventuel agrandissement de son clan, mais elle reconnaît que, plus le temps passe et plus il est difficile pour elle d'essuyer les échecs. "Si on doit avoir un neuvième enfant, ça se passera quand mon corps sera prêt à l'accueillir. On le désir fortement avec Alexandre mais je n'en parle pas parce que je suis rentrée dans une sphère où ça commençait à me rendre malheureuse. Mon mari était contrarié et touché de me voir pas bien, de faire des fausses couches... Le problème c'est que quand on en parle toute la journée, le cerveau y pense. J'ai essayé de me protéger", a-t-elle ajouté pour justifier sa réserve sur le sujet. Et désormais, elle laisse place au destin : "On ne fait plus de test d'ovulation, de calcul de cycle... Je veux avoir un neuvième enfant dans les mêmes conditions que les autres." C'est bien tout ce qu'on lui souhaite !