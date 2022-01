"C'était de l'or..." : Sabine Azéma évoque son grand amour Alain Resnais

Alors que les couples du show business sont nombreux à se défaire au fil des ans, celui formé par Sabine Azéma et Alain Renais avait duré 16 longues années, seule la mort de l'immense réalisateur étant venue mettre fin à cette histoire. Dans Jours de France, la comédienne aujourd'hui âgée de 72 ans a évoqué son tendre amour.

Alain Resnais est mort le 1er mars 2014 à 91 ans. Un véritable coup dur pour Sabine Azéma, avec laquelle il était marié depuis 1998 mais dont il partageait la vie depuis les années 1980. La star garde de très beaux souvenirs de cette romance. "Resnais, c'était de l'or. Quelqu'un de très fin psychologiquement, qui vous comprenait. Tellement délicat dans ses relations humaines. Avec lui, sur un plateau, vous n'étiez pas angoissé. Vous pouviez oser, risquer, il était content", a-t-elle confié. Sous la direction de son mari, elle avait ainsi joué dans les films On connait la chanson, L'Amour à mort ou encore Mélo, Smoking / No Smoking... Concilier amour et travail, le couple avait réussi là où tant d'autres ont échoué.

Profondément marquée par la mort de époux, Sabine Azéma a réussi à faire son deuil petit à petit, se consacrant à sa carrière. En 2017, elle se confiait d'ailleurs au magazine Gala. "Quand on a vécu des deuils, plusieurs, on se rend compte – je le savais déjà, mais c'est encore plus prégnant – à quel point le présent est précieux. Alors profitons. Entraînons les autres", disait-elle alors. Le présent, la comédienne doublement césarisée veut le vivre intensément et fourmille d'envies. Questionnée sur ses ambitions par Jours de France, elle déclare : "De vivre de belles rencontres, encore et toujours. L'envie de tourner de jolies choses ensemble et de faire le voyage vers des contrées inconnues, imaginaires. Les autres restent à mes yeux très importants."

Interview intégrale à retrouver dans Jours de France, édition du 7 janvier 2022.