Sabine Azéma et Alain Resnais : un couple brisé par la mort après 16 ans de mariage

Sabine Azéma rencontre Alain Resnais dans les années 1980. Très vite, c'est le coup de foudre entre l'actrice et le metteur en scène de 28 ans son ainé. Âgé de 61 ans, elle n'en a que 33 à l'époque. Mais peu importe, l'amour est plus fort que tout. Pour elle, il incarne tout : le protecteur, le mari, l'amant et le meilleur ami. Dès le premier regard, Alain sait de son côté qu'il a trouvé sa muse, la femme de sa vie. Véritable source d'inspiration pour lui, il la fait tourner dans près de 10 films dont L'Amour à mort, Herbes folles, On connaît la chanson et Pas sur la bouche.

"Il essaie toujours de tout comprendre, sans préjugés, avec un grand respect des gens mais aussi des objets. Il déplace les éléments de la vie pour surprendre, trouver des arrangements différents. Et toujours avec une telle bienveillance", expliquait-elle au Figaro.

Le présent est précieux

En 1998, les amoureux se marient. En 2011, Alain sort son dernier film Vous n'avez encore rien vu dans lequel joue (bien sûr) son épouse. Une création dont le thème principal est la mort et qui a vite pris des allures testamentaires pour le metteur en scène. "Bien sûr que c'est un homme d'un certain âge (...) En tournant, j'ai beaucoup pensé à L'Amour à mort, où j'allais rejoindre l'homme que j'aime dans la mort. Là, c'est Orphée qui me rejoint. C'est peut-être de la poésie, mais ça fait accepter l'idée de la mort, si moche et si brutale pour nous, ça donne de l'espoir." confiait l'actrice au magazine suisse L'Hebdo à propos de cette oeuvre.

Après de 16 ans de mariage, Alain meurt à 91 ans le 1er mars 2014. Un choc pour Sabine Azéma qui a su faire de cette perte une véritable force dans sa vie. "Quand on a vécu des deuils, plusieurs, on se rend compte – je le savais déjà, mais c'est encore plus prégnant – à quel point le présent est précieux. Alors profitons. Entraînons les autres." révélait-elle à Gala en 2017.

Toujours très présent dans le coeur de l'actrice, celle-ci confiait encore en 2019 lors d'une interview sur le plateau de l'émission Entrée libre de Claire Chazal tout son amour pour époux disparu : "Les grands artistes, comme l'était Alain, sont des personnes qui nous emmènent dans des endroits qu'on n'aurait pas pu imaginer, que les autres ne peuvent pas imaginer et on se sent remplis et gâtés, récompensés."