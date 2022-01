"C'était vraiment horrible" : Kelly Helard cash sur l'opération de chirurgie esthétique qu'elle regrette

Le poids, un combat permanant pour la candidate de Mamans & Célèbres (TFX). Depuis de nombreuses années, Kelly Helard fait tout pour retrouver sa silhouette d'avant-grossesse. Et, pour se donner un petit coup de pouce, elle a eu recours à une opération de chirurgie esthétique. Un choix qu'elle a finalement regretté comme elle l'a confié à l'occasion d'une interview pour Gossip Room.

C'est lors d'une soirée que les anciens candidats des Anges (saison 6, en 2014) se sont rencontrés. Ensuite, tout est allé très vite. Ils ont emménagé ensemble et ont eu leur premier enfant. Un petit garçon qui répond au doux nom de Lyam (né en novembre 2015). Bien qu'elle soit heureuse d'être devenue maman, cela a changé son apparence physique, un coup dur pour elle. Kelly a pris une trentaine de kilos durant sa grossesse et a vite souhaité retrouver sa silhouette d'antan. En plus d'avoir fait des efforts au niveau de son alimentation et du sport, elle s'est tournée vers une liposuccion en 2018. Mais elle s'est bien vite rendue compte qu'elle n'aurait pas dû.

"Je pensais que j'allais ressortir du bloc toute mince, parce que c'est ce que la plupart des gens pensent. Et en fait non, une liposuccion, non, ça n'aide pas du tout à perdre du poids. Sinon je serais déjà mince", a regretté celle qui est aussi l'heureuse maman de Lyana (1 an). Autre coup dur, le médecin lui a réinjecté de la graisse dans d'autres zones du corps. Et le résultat n'était pas ce qu'elle escomptait. "J'avais tout perdu. Mes fesses, c'était des lavettes, donc j'ai remis dedans. Le chirurgien m'a fait des fesses énormes. Je mettais toujours quelque chose autour. J'étais complexée. C'était vraiment horrible. Je pense que c'était à un moment où je me laissais peut-être influencer par toutes celles de télé", a poursuivi Kelly.

Au final, Kelly a fini par remodeler son corps sans l'aide de la chirurgie esthétique. Depuis la naissance de Lyana, la jolie brune a reperdu du poids, 10 kilos en tout. Une transformation physique qu'elle a récemment dévoilée sur ses réseaux sociaux. Et elle compte bien en perdre 10 de plus afin d'être vraiment bien dans son corps et donc, dans sa tête. Elle souhaite aussi repasser par la case chirurgie esthétique, mais pour sa poitrine uniquement. "Je dois refaire ma poitrine. Avec les allaitements, les gants de toilette, ça arrive même quand on en a des faux...", a-t-elle conclu le sujet.