"Ça devenait cauchemardesque..." : Une présentatrice de BFMTV, enceinte et atteinte d'un cancer, fait un choix radical

Les choses ne se passent pas comme Virgilia Hess l'avait prévu... Actuellement enceinte de son premier enfant, la présentatrice météo de BFMTV doit aussi composer avec un cancer du sein. Abasourdie mais pas démoralisée pour autant, la jeune femme compte bien faire tout son possible pour éradiquer la maladie tout en se réjouissant de l'arrivée future de son bébé. Aujourd'hui sous chimiothérapie, elle a souhaité prendre les devants concernant sa chevelure.

Lors d'un traitement par chimio, les cheveux tombent inévitablement... Pour regarder la vérité en face et toujours avoir le dessus sur le cancer, Virgilia Hess a pris une grande décision qu'elle a révélée sur Instagram ce lundi 27 février 2023. "On y est. Ça fait trois jours que j'ai tondu mes cheveux. J'ai dû tout enlever car ils tombaient par poignées à cause de la chimio, ça devenait cauchemardesque. C'est difficile car mes cheveux et moi, c'est vraiment une histoire d'amour de longue date...", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle, souriante et coiffée d'une jolie perruque brune et d'un foulard. Une décision très difficile à prendre pour la future maman qui aimait particulièrement ses longs cheveux soyeux. "J'ai mis énormément de temps à me résoudre au fait que j'allais les perdre, ils étaient ce que je préférais chez moi. Et vu comment je les chouchoutais, je n'arrivais pas à croire qu'ils puissent OSER me faire faux bond ! Je les croyais invincibles... Naïveté quand tu nous tiens !", a-t-elle continué.