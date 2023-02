BFMTV : Une présentatrice, enceinte, annonce être atteinte d'un cancer du sein

On dit toujours qu'un bonheur n'arrive jamais seul, mais pour Virgilia Hess, le bonheur est accompagné d'une bien triste nouvelle... Actuellement enceinte de son premier enfant et en plein préparatifs de son arrivée, la présentatrice de BFMTV doit également faire face à l'impensable : le cancer. Après plusieurs semaines d'absence sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, la jolie brune s'est emparée de son compte pour annoncer la terrible nouvelle à ses abonnés.

Que les fans se rassurent, Virgilia Hess est bien décidée à botter les fesses de cette maladie. Fatiguée mais plus déterminée que jamais, elle a tenu à véhiculer un message aussi positif que possible. "Eté 2022, 32 ans, j'apprenais que j'allais être maman pour le printemps prochain, ma vie allait basculer ! Celle-ci bascula finalement plus tôt que prévu, il y a un mois, lorsque j'appris que j'étais atteinte d'un cancer du sein HER2 positif. Un bébé et un cancer... Je portais à la fois la vie et la maladie. Deux choses complètement antinomiques", a-t-elle d'abord annoncé avant d'expliquer l'importance d'en parler et d'expliquer que le cancer peut frapper à n'importe quel âge. "Je pense que témoigner est important pour sensibiliser.(...) et j'espère pouvoir aider un jour d'autres femmes dans la même situation et leur transmettre un message positif", a-t-elle continué.