"Ca m'a arraché complètement" : Séquence déchirante, Jean-Luc Reichmann évoque la mort de sa mère

C'est peu dire que les fêtes de fin d'année ont été délicates d'un point de vue émotionnel pour Jean-Luc Reichmann. Le présentateur star de 62 ans du groupe TF1 était l'invité de l'émission Quelle époque ! présentée par Léa Salamé ce samedi 7 janvier, diffusée en deuxième partie de soirée sur France 2. Et celui qui est également acteur, notamment dans les séries Victor Sauvage et surtout Léo Mattei : Brigade des mineurs, a pu se livrer à coeur ouvert sur la disparition de sa mère, survenue quelques mois plus tôt, dans une séquence absolument bouleversante.

"Vous savez, c'était très difficile", débute-t-il en évoquant son année 2022. "Quand on perd sa maman... Enfin moi, ça m'a arraché complètement", dit-il, avant de devoir reprendre son souffle, submergé par une émotion palpable. "C'est le premier Noël que je passe seul. On a tous passé des Noël compliqués. Et là c'est un grand vide parce que j'avais ma maman deux, trois, quatre fois par jour au téléphone. C'est-à-dire que son rire m'embarquait le matin quand je partais sur les plateaux", explique Jean-Luc Reichmann.

"Et tous les jours je l'entendais. Alors c'est vrai que ça a été une année fort compliquée. C'est un grand vide, c'est un trou béant. Il y a eu la maladie, ça s'est mal terminé", développe-t-il avant de rendre hommage au personnel hospitalier.

Les gens dans les hôpitaux font du travail extraordinaire

"Je le dis sans flagornerie : les gens dans les hôpitaux font du travail extraordinaire. Que ce soit n'importe quand, n'importe où. (...) Ils sont en train d'exploser comme des fous mais ils sont là. Ils sont là par amour pour leur métier, par amour de l'autre, par amour de l'être humain. Ces gens-là, il faut les écouter, il faut les respecter", conclut l'animateur à ce sujet, sous les applaudissements nourris du public.

Rappelons que Jean-Luc Reichmann avait déjà évoqué la douleur de passer les fêtes de fin d'année sans sa mère au cours d'une interview accordée à Télé Star en décembre dernier. "C'est un Noël très délicat pour moi", confiait-il alors. Sa maman, Josette, est décédée le 7 août dernier. L'animateur des 12 Coups de midi lui avait alors rendu un vibrant hommage via ses réseaux sociaux.

Côté audiences, ce nouveau numéro de Quelle époque ! a attiré 1,04 million de téléspectateurs, soit 18,5% de part de marché sur les quatre ans et plus.