"Ça m'a fait un peu mal au bide" : Mathieu (L'amour est dans le pré) trompé par Alexandre ? Découverte choc

C'est une rupture à laquelle personne ne s'attendait et pourtant... Après deux années d'une belle idylle, Mathieu et Alexandre ont officialisé leur séparation en septembre 2022. Pour ce couple phare révélé dans la 15ème saison de L'amour est dans le pré, il était temps de prendre des chemins différents. C'est donc "d'un commun accord" qu'ils ont mis un terme à leur mariage, à la grande surprise des fans.

Invité à venir se confier auprès de Sam Zirah ce jeudi 16 février 2023, l'éleveur de taureaux a pourtant révélé que cette rupture n'avait pas été si facile et évidente que cela... Si lui était toujours amoureux, Alexandre s'était en revanche détaché depuis plusieurs mois déjà. Et cerise sur le gâteau, Mathieu a appris via la presse que son mari avait rencontré quelqu'un d'autre avant même leur séparation ! Et c'est Alexandre lui-même qui aurait confirmé cette information lors d'une interview accordée au magazine Public. "Il dit : 'J'ai rencontré quelqu'un le 31 juillet'", s'exclame l'agriculteur face à Sam Zirah. "Mais attends, vous vous êtes séparés en août !", a rappelé l'une des chroniqueuses de l'émission. "Oui. Le 31 juillet, ça fait sept moi qu'on vit notre truc un peu... Bon, je vous passe les détails, etc. Et là, je me suis dit : 'Bon, ben voilà...'", a répondu Mathieu, visiblement très peiné.