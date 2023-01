Alexandre (L'amour est dans le pré) : "Nouveau chapitre" après sa rupture avec Mathieu, un gros changement

C'est une nouvelle aventure qui attend Alexandre Tola. Le 9 janvier 2023, le prétendant de L'amour est dans le pré 2020 (M6) a fait une grande annonce en story Instagram.

En septembre dernier, les fans de L'amour est dans le pré étaient sous le choc. Mathieu a annoncé sa rupture avec Alexandre, à l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs. "Aujourd'hui, on se sépare, d'un commun accord. Bon, on s'appelle tous les jours. On a vécu deux ans extraordinaires, vraiment. On a fait beaucoup de voyages. Mais à un moment, Alexandre a eu du mal à trouver sa place. Je crois qu'il avait besoin d'une vie plus tranquille, moins turbulente. Il avait envie d'être stable, une vie plus classique", expliquait-il notamment. Depuis, c'est donc seul qu'il poursuit son projet de GPA. Et, pour débuter l'année sur les chapeaux de roues, il est parti en vadrouille durant cinq mois. Il en a d'ailleurs profité pour dévoiler une photo de lui complètement nu.

Virage à 360 degrés

De son côté, Alexandre a retrouvé l'amour. Et côté professionnel, il opère un virage à 360 degrés à cause d'un accident de cheval. "Il y a trois semaines, j'ai chuté à cheval. (...) Ecrasement de la moelle épinière, et C5, C6, C7, plus une fracture d'une vertèbre. Je suis donc, contraint d'arrêter mon métier, et de partir me faire opérer de la moelle épinière", révélait l'ancien cavalier professionnel fin novembre. Et il a rapidement su rebondir comme les internautes ont pu le découvrir en story Instagram, lundi 9 janvier.

Alexandre Tola va devenir agent immobilier. "Nouveau chapitre. Contrat signé", a-t-il écrit en légende d'une vidéo sur laquelle on peut le voir poser, puis dévoiler le fameux contrat qu'il venait de signer avec l'entreprise IAD. Et il s'agit de l'entreprise... de Fred, de Mariés au premier regard 2021. Ses abonnés qui le suivent ont vu qu'il y a quelques mois, les deux hommes s'étaient rencontrés. On imagine qu'ils ont vite compris pour quelle raison et c'est aujourd'hui confirmé.

Fred n'a pas seulement recruté Alexandre Tola. Matthieu, qui a participé à sa saison de MAPR, a également rejoint ses rangs l'an dernier.