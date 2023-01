Mathieu (L'amour est dans le pré) aminci : il pose complètement nu, un détail fait réagir

Mathieu a publié une photo qui n'est pas passée inaperçue en story Instagram, ce lundi 9 janvier 2023. Le candidat de L'amour est dans le pré 2020 a fait sensation en prenant la pose dans le plus simple appareil. Il en a profité pour faire une petite annonce.

L'année 2022 a été compliquée pour Mathieu. En septembre dernier, il a révélé qu'Alexandre et lui s'étaient séparés. "Aujourd'hui, on se sépare, d'un commun accord. Bon, on s'appelle tous les jours. On a vécu deux ans extraordinaires, vraiment. On a fait beaucoup de voyages. Mais à un moment, Alexandre a eu du mal à trouver sa place. Je crois qu'il avait besoin d'une vie plus tranquille, moins turbulente. Il avait envie d'être stable, une vie plus classique", expliquait-il notamment. C'est donc seul qu'il poursuit le projet de GPA. Et, en faisant des tests, le charmant brun - qui souffre de la maladie de Cadasil - a découvert qu'il souffrait d'une autre maladie génétique en fin d'année.

Mathieu avait donc hâte que 2023 arrive. Une nouvelle année synonyme de changement pour lui. Le 1er janvier 2023, il a annoncé qu'il comptait "partir en vadrouille quasiment cinq mois", tout en travaillant sur divers projets. C'est à Saint-Gervais (commune française située dans le département de la Haute-Savoie) que son périple a débuté chez l'une de ses amies.