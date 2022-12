Mathieu (L'amour est dans le pré) se mure dans le silence après une terrible nouvelle sur sa santé

L'année 2022 a été décidément bien compliquée pour Mathieu. Et le 28 décembre 2022, le candidat de L'amour est dans le pré 2020 (M6) a annoncé une autre triste nouvelle à ses abonnés, sur Instagram.

Les internautes n'étaient pas sans savoir que Mathieu est porteur de la maladie de Cadasil. Une maladie génétique rare et incurable. Ce mal avec lequel il doit vivre touche les petits vaisseaux sanguins au niveau du cerveau, ce qui entraîne ainsi une mauvaise irrigation de certaines zones. Cela peut provoquer des migraines, des troubles psychiques et des AVC. "Je souffre de bipolarité. J'ai un risque sur trois de faire un AVC à partir de 45 ans et une chance sur six que cela survienne la nuit", confiait-il à Closer en juillet dernier.

Ce n'est qu'à 43 ans que le grand ami de Karine Le Marchand a découvert qu'il en souffrait. Et, la semaine passée, l'éleveur de taureaux en Camargue de 46 ans a malheureusement fait une nouvelle terrible découverte comme il l'a dévoilé en story Instagram. En légende d'une image le représentant, il a écrit : "Suite à vos nombreux messages d'inquiétude, sachez que tout va bien. Néanmoins, l'année fut assez compliquée pour moi (avec en plus l'annonce de cette nouvelle maladie génétique la semaine dernière. Je fais donc une pause réseaux. Je vous retrouve pour mon plus grand plaisir dès le 1er janvier 2023, à 12h précises, pour une nouvelle et grande aventure."

Un parcours GPA en solo

Mathieu n'a cette fois pas précisé de quelle nouvelle maladie il souffrait. Peut-être en dira-t-il plus dans les jours à venir à ses abonnés. On imagine qu'elle a été découverte dans le cadre de sa GPA en Colombie. Il a en effet dû effectuer plusieurs tests, afin que "d'éviter que son "enfant soit atteint de cette maladie et ait la même mutation" comme il l'a confié à plusieurs reprises sur Instagram. Un parcours qu'il vit seul puisque, comme le public a pu le découvrir l'été dernier, Alexandre et lui ne forment plus un couple. "Aujourd'hui, on se sépare, d'un commun accord. Bon, on s'appelle tous les jours. On a vécu deux ans extraordinaires, vraiment. On a fait beaucoup de voyages. Mais à un moment, Alexandre a eu du mal à trouver sa place. Je crois qu'il avait besoin d'une vie plus tranquille, moins turbulente. Il avait envie d'être stable, une vie plus classique", avait révélé Mathieu à Télé Loisirs.