Alexandre et Mathieu (L'amour est dans le pré) séparés : retrouvailles inattendues chez l'agriculteur !

Il y a quelques mois, Mathieu et Alexandre annonçait leur séparation, un an à peine après s'être dit oui pour la vie. Malgré la distance, il semble néanmoins que l'ancien candidat de L'amour est dans le pré et son prétendant soient encore en contact et même en très bons termes. Ce mercredi 21 décembre 2022, un jour après son 27e anniversaire, Alexandre s'est emparé de son compte Instagram pour poster des images de son arrivée chez Mathieu.

Voilà des petites vidéos qui devraient redonner du baume au coeur à tous les fans du couple Mathieu-Alexandre ! Si les anciens époux sont aujourd'hui divorcés et vivent chacun de leur côté, le destin ne les a pourtant pas complètement éloignés. Bien au contraire, il semble même que l'agriculteur et le jockey soient restés bons amis. Ce mercredi 21 décembre, Alexandre a même posé ses valises chez son ex mari, pour une durée non précisée. Dans sa story Instagram, le jeune homme a publié une vidéo de lui, en voiture, direction l'Occitanie. Quelques heures plus tard, c'est Mathieu qui a posté une vidéo montrant Alexandre, à sa porte d'entrée, en train de câliner les deux chiens de l'éleveur de taureaux.

Des retrouvailles inattendues

Pour l'heure, aucun des deux hommes n'a précisé les raisons de ces retrouvailles inespérées. Jeudi 22 décembre, Mathieu a de nouveau posté une story sur Instagram. Dans cette dernière, on peut le voir en voiture avec Alexandre, en route pour aller faire des courses afin de pouvoir préparer un repas de fête à leurs amis. Ainsi, les deux hommes ont donc prévu de passer quelques jours ensemble. En revanche, aucun des deux n'a évoqué plus précisément ces retrouvailles inattendues.

Rappelons qu'après être tombés follement amoureux sur le tournage de la 15ème saison de L'amour est dans le pré, en 2020, Mathieu et Alexandre se sont mariés et ont entamé un projet de GPA (Gestation Pour Autrui) afin de devenir parents. Contre toute attente, les tourtereaux se sont néanmoins séparés en septembre dernier et ont divorcé dans la foulée. Un dénouement qui ne les empêche pas de se revoir et c'est tant mieux !