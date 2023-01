Mathieu et Alexandre (L'amour est dans le pré) : Rupture choc et projet poursuivi en solo... l'année de tous les inattendus

C'est en 2020 que Mathieu et Alexandre ont été révélés au grand public sur M6. Tous deux ont participé à L'amour est dans le pré. L'ancien cavalier professionnel était venu séduire l'éleveur de taureaux en Camargue. Dès l'étape du speed-dating, il y avait une véritable alchimie entre les deux candidats. Sans surprise, ils se sont donc rapidement mis en couple. L'agriculteur a même demandé son cher et tendre en mariage lors du tournage du bilan. Rien ne laissait donc présager ce qu'il s'est produit par la suite.

C'est un couple auquel le public croyait dur comme fer. Mathieu et Alexandre se sont mariés le 26 juin 2021 devant leurs proches, parmi lesquels la présentatrice Karine Le Marchand dont ils sont proches. Des images de leur belle cérémonie ont été dévoilées dans une émission spéciale "Que sont-ils devenus ?". Les tourtereaux ont ensuite révélé qu'ils allaient entamer des démarches pour devenir papas, grâce à une GPA. Si à l'origine, ils souhaitaient faire les démarches en Ukraine, la guerre entre le pays et la Russie a tout changé. C'est donc vers la Colombie que les amoureux se sont tournés afin de réaliser leur rêve. "Moi j'aurais peut-être attendu un peu mais un jour Alexandre m'a dit qu'il est issu de la DDASS et toutes les personnes qui sont très proches de lui ont entre 75 et 85 ans. Il m'a dit : 'Le jour où toi tu vas partir, il ne me restera plus rien. Et je veux une famille.' Et moi égoïstement, je n'y avais pas pensé de ce point de vue. Je me suis un peu auto-énervé de ne pas y avoir pensé. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire et on va le faire ensemble", avait confié Mathieu à Codes Garçons Magazine.

Mais surprise, en septembre dernier, l'agriculteur a révélé lors d'une interview pour Télé Loisirs qu'Alexandre et lui étaient séparés : "Aujourd'hui, on se sépare, d'un commun accord. Bon, on s'appelle tous les jours. On a vécu deux ans extraordinaires, vraiment. On a fait beaucoup de voyages. Mais à un moment, Alexandre a eu du mal à trouver sa place. Je crois qu'il avait besoin d'une vie plus tranquille, moins turbulente. Il avait envie d'être stable, une vie plus classique." Leur rupture aurait eu lieu fin août, avant le départ de Mathieu pour la Colombie, dans le cadre de la GPA. Et cela a été un "coup de massue" pour lui, car la décision de rompre est "davantage une décision" d'Alexandre. "C'est une vision de vie différente. Moi j'ai une maladie incurable [la maladie de Cadasil, ndlr], j'ai une urgence de la vie. Il a 20 ans de moins donc moins d'urgence. Il a envie d'une vie plus casanière", avait-il aussi déclaré dans Touche pas à mon poste, le 12 septembre.

Une GPA en solo

Si le public espérait les voir se réconcilier, il n'en est rien. Depuis, Mathieu et Alexandre font leur vie chacun de leur côté. Et c'est seul que l'ex-candidat de L'amour est dans le pré poursuit les démarches pour la GPA. Un parcours qui n'est pas toujours simple. "Je suis porteur d'une mutation qui s'appelle la mutation du gène NOTCH3. Et pour éviter que mon enfant soit atteint de cette maladie et ait la même mutation, on va faire des prélèvements de test ADN avec ma mère. Donc on a reçu un kit avec deux pipettes pour le prélèvement comme dans les films. On va les faire et aussi prélever du sang qu'on va renvoyer par avion au labo qui se trouve en Espagne. Evidemment, ça rallonge le temps de la GPA qui est déjà long. Mais au moins, je serai papa d'un enfant porteur sain et j'en suis ravi", déclarait-il fin octobre.

Un parcours difficile certes, mais qui lui permettra de réaliser son rêve.