"Je vais finir par quitter ce pays" : Mathieu (L'amour est dans le pré) face à un nouvel imprévu pour sa GPA

La vie de Mathieu (46 ans) a été quelque peu mouvementée ces derniers mois. Le candidat de L'amour est dans le pré a annoncé sa rupture avec Alexandre, rencontré dans le cadre du tournage de l'édition 2020. Malgré tout, il n'a pas abandonné son rêve de devenir papa et poursuit donc les démarches de sa GPA (en Colombie) seul. Mais l'éleveur de taureaux en Camargue fait de nouveau face à une situation stressante.

Dès la diffusion de son portrait de L'amour est dans le pré, Mathieu a révélé qu'il était porteur de la maladie de Cadasil, une maladie générique rare et incurable qui peut provoquer des migraines, des troubles psychiques et des AVC. Bien qu'il vive avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, l'ami de Karine Le Marchand profite de chaque instant et n'a pas peur de réaliser ses rêves. Comme celui de devenir papa. Ainsi, il s'est tourné vers la GPA et s'est rendu en Colombie l'été dernier. Depuis, il suit scrupuleusement les démarches pour ce protocole. Mais fin septembre, moment de panique. "La clinique sur place m'a demandé un échantillon de sang de mes parents et de moi. Ils vont m'envoyer des kits ici [pour un test ADN, NDLR]. Il faut que je les trouve, que je les renvoie ou que je les amène en Espagne. Et ils m'ont surtout demandé un échantillon de sang de mon papa. Sauf que mon papa est décédé en septembre. C'est compliqué", confiait-il.

Mathieu en colère

La situation s'est semble-t-il débloquée depuis. Mathieu a reçu les fameux kits comme il l'a dévoilé le 25 octobre 2022 en story, soit un mois plus tard. Mais son excitation a rapidement laissé de nouveau place à la colère et à l'angoisse. "Vous n'allez pas le croire. Je viens d'appeler 3 laboratoires pour faire mes prélèvements. Et les 3 m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas le faire car c'était interdit en France. Ca y est, je vais même lutter pour avoir ces prélèvements. En France on est interdit de tout. Je vais finir par quitter ce pays, ce n'est juste plus possible. Je vais me calmer et essayer de trouver une autre solution. D'autres y sont parvenus", s'est-il indigné.

Mathieu a de nouveau pris la parole en vidéo un peu plus tard dans la journée. "Je suis porteur d'une mutation qui s'appelle la mutation du gène NOTCH3. Et pour éviter que mon enfant soit atteint de cette maladie et ait la même mutation, on va faire des prélèvements de test ADN avec ma mère. Donc on a reçu un kit avec deux pipettes pour le prélèvement comme dans les films. On va les faire et aussi prélever du sang qu'on va renvoyer par avion au labo qui se trouve en Espagne", a-t-il confié dans un premier temps. Il a par la suite expliqué qu'en Espagne, les spécialistes allaient faire les analyses nécessaires et qu'ensuite, les résultats seraient envoyés en Colombie pour que les généticiens puissent voir, quand l'embryon aura cinq jours, si certains sont porteurs de la maladie. "Evidemment, ça rallonge le temps de la GPA qui est déjà long. Mais au moins, je serai papa d'un enfant porteur sain et j'en suis ravi", a-t-il conclu.

En effet, comme il l'a précisé en légende d'une vidéo postée sur son fil d'actualité, cela "allonge encore le délai de 7 à 8 semaines".