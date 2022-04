"Ça m'a un petit peu excitée" : Danielle Moreau déboussolée par un chroniqueur de TPMP

Danielle Moreau est la célibataire de Touche pas à mon poste à qui Cyril Hanouna veut trouver un partenaire. Depuis des mois, l'animateur se démène pour déceler la pépite qui fera chavirer le coeur de sa chroniqueuse. S'il se donne du mal pour arriver à ses fins, chercher loin ne serait pas forcément la solution. Autour de la table, un autre chroniqueur commence à faire de l'effet à Danielle Moreau alors même qu'elle le détestait il y a encore quelque temps : Guillaume Genton.

A deux jours du premier tour de l'élection présidentielle, Cyril Hanouna a fait voter les chroniqueurs pour élire le "président du bon coeur des chroniqueurs". La majorité a élu Guillaume Genton, dont le bulletin faisait encore référence - avec beaucoup de second degré - à Danielle Moreau et une possible histoire avec elle : "Danielle, deviens ma petite michto, je t'aime". Si jusqu'alors, ses tentatives n'avaient pas porté leurs fruits, il n'a pas eu besoin de faire grand chose cette fois-ci pour s'entendre dire que la porte était finalement ouverte.

Le producteur de documentaires - il a notamment réalisé le reportage Loana, Une lofteuse Up and Down - s'était battu un peu plus tôt dans les coulisses de C8 avec Benjamin Castaldi. Une bagarre entre copains, "pour rigoler", dont les images ont été dévoilées en direct dans l'émission. Si jusqu'alors, Danielle Moreau ne semblait pas avoir beaucoup d'estime pour son jeune collègue et encore moins d'attirance, il semblerait qu'elle ait changé d'avis au cours de la soirée.

"En fait, avec ce corps-à-corps que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc. Tu pourras peut-être me bouyaver dans la piscine finalement" a-t-elle lancé à Guillaume Genton, provoquant un fou rire dans l'assemblée. Guillaume Genton ne devait pas s'attendre à une telle réaction puisqu'il n'a tout bonnement pas su quoi répondre à une telle avance de sa part. Amusée de constater que Guillaume était décontenancé, Danielle Moreau a enfoncé le clou : "Ça m'a un petit peu excitée. C'était un corps-à-corps, c'était du sport !" Guillaume Genton va-t-il se dégonfler ? Affaire à suivre !