"Ça m'excite grave" : Pascal (Mariés au premier regard) se lance un défi fou avant son mariage avec Jessica (EXCLU)

Les téléspectateurs de M6 ont fait la connaissance de Jessica (40 ans) et Pascal (49 ans), lors de l'épisode du 27 mars. Les deux candidats de Mariés au premier regard sont compatibles à 77% et pour l'heure, ils ne se sont pas encore rencontrés. Lors de l'épisode du 3 avril, le père de famille se rendra à ses essayages de costume. Et il s'est lancé un énorme challenge.

Comme Jessica, Pascal est un grand sportif. Il a d'ailleurs été champion de France en bodybuilding il y a vingt ans. Depuis, il est préparateur physique pour les athlètes et a toujours un corps très athlétique. Et cela lui a posé quelques problèmes lors des essais de son costume. Comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo disponible dans le diaporama, c'était toujours soit trop grand, soit trop petit. "Quand ce n'est pas taillé, ça fait Bob l'éponge. Je ne suis pas à l'aise. Ca me sert un peu partout, on ne se sent pas bien", a-t-il déclaré.

Mais il était très important pour Pascal d'être bien dans sa peau pour le jour de son mariage et d'être au top de sa forme. Il était conscient que tout allait se jouer au premier regard. Il a ainsi demandé un costume sur mesure. Et il a fait une demande particulière au vendeur. "J'ai décidé de me préparer physiquement pour être bien pour mon mariage", a-t-il lancé. On lui a alors pris les mesures de son torse et le tour de taille était de 105 centimètres. Pas satisfait, le potentiel mari de Jessica a fait savoir qu'il allait descendre en dessous des 100.

Je ne lâcherai rien

Surpris, le vendeur lui a montré ce qu'il allait devoir perdre pour atteindre son objectif et ainsi, parfaitement rentrer dans son costume. "J'envisage de perdre 5 centimètres de tour de taille avant le mariage", a-t-il annoncé. L'homme de la boutique l'a une fois de plus mis en garde en expliquant que c'était beaucoup. Pas de quoi apeurer Pascal qui était prêt à relever le challenge. "Dans mon cerveau ça y est, c'est parti. Je me suis dit : 'Tu as vu ce que tu viens de dire. Tu n'as pas le choix maintenant.' Je suis un homme de parole. Je me challenge moi-même. Ça m'excite grave de me remettre dans une préparation physique comme ça. (...) Je ne lâcherai rien", a précisé le candidat.

On peut ensuite découvrir des images de lui en train de faire du sport ou de ses repas équilibrés. Réussira-t-il son défi fou ? La réponse dans Mariés au premier regard 2023.