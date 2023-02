"Ça ne peut aller qu'en s'empirant" : Olivier Giroud inquiet pour l'une de ses filles, il demande des conseils

Olivier Giroud, dans le cadre de la Safer Internet Day qui vise à lutter contre le harcèlement scolaire, s'est entretenu avec Brigitte Macron, qui est très engagée dans cette cause. Ensemble, ils ont pour objectif de "faire bouger les lignes". Un "combat" qui doit être d'après lui "universel", et sur lequel il s'est exprimé à l'occasion d'un podcast organisé avec la Première dame et e-Enfance, qui est une association de protection des mineurs sur Internet.

Être un enfant de star, cela n'est pas toujours facile. Olivier Giroud le sait. C'est notamment pour cette raison que le footballeur de 36 ans a demandé conseil pour l'une de ses filles. "Je voulais savoir comment je peux l'aider dans ses relations à l'école ? C'est une fille très sensible, dans l'émotion, et qui a du mal avec ma notoriété", s'est confié l'attaquant star de l'Équipe de France. "Parfois, on veut devenir copine avec elle parce que c'est la fille d'Olivier Giroud. J'aimerais lui donner des outils et des clés pour qu'elle puisse, elle, faire face à ces intéressés", a-t-il ajouté.