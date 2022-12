Olivier Giroud "daddy extra" avec sa famille nombreuse : sa discrète épouse Jennifer se livre sur ses talents, et ses absences...

Côté vie privée, le numéro 9 de l'équipe de France est plutôt discret. Rares sont les fois où Olivier Giroud accepte de s'épancher sur sa vie de famille. Et encore plus rares sont celles où Jennifer Giroud sa femme prend la parole. Ce lundi 26 décembre, elle a néanmoins accepté de dire quelques mots sur le footballeur international français dans les colonnes du journal Le Parisien. L'occasion de se livrer sur le "daddy extra" qu'il est pour leur quatre enfants (Jade, 9 ans, Evan, 6 ans, Aaron, 4 ans et Aria, 2 ans). "Il se démultiplie avec nos quatre petits, confie sa discrète épouse. Il a toujours voulu avoir une grande famille et manifeste une infinie patience. Je le définirai comme un papa poule, même s'il se trouve être quand même assez strict sur certaines choses."

"Il tient juste à inculquer à ses enfants des valeurs très importantes à ses yeux qu'il a, lui-même, reçues de ses parents, continue Jennifer Giroud auprès de nos confrères. Le respect et le travail notamment." Un papa strict et aimant qui fait le bonheur des siens lorsqu'il est là. Car la femme d'Olivier Giroud ne cache pas que le métier de l'attaquant des Bleus lui impose beaucoup de déplacements. "Il n'est donc pas souvent à la maison. Mais quand il est là, il entend passer un maximum de temps avec ses enfants, assure la mère de famille. Dès qu'il le peut, il les emmène et va souvent les chercher à l'école." Et il accompagne avec bonheur ses garçons aux entraînements, même si il ne les a jamais poussés à faire du foot à tout prix. Jennifer Giroud sait d'ailleurs la pression que cela peut être quand le père est passé avant. "J'ai vécu la carrière de mon mari, je sais combien c'est dur d'arriver, puis de se maintenir à un haut niveau, explique-t-elle. J'ai beaucoup donné avec le père. Je ne serai pas malheureuse si mes fils empruntent une autre voie."