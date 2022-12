"Il y avait plein de pères qui venaient voir ta maman" : Face aux provocations d'Emiliano Martinez, Eric Di Meco dérape totalement !

Depuis que les Argentins avec en tête Lionel Messi, élu joueur du tournoi, ont remporté la finale de la Coupe du monde, le 18 décembre dernier, face aux Bleus de Didier Deschamps, la pilule reste difficile à avaler pour les supporters français. Et ces derniers ne sont pas ménagés par les supporters argentins sur un petit nuage depuis le sacre de l'Albiceleste. Et depuis quelques jours, Emiliano Martinez est devenu l'ennemi public numéro 1 chez les supporters de l'Équipe de France. Auteur d'une excellente compétition et bourreau des Français lors de la séance des tirs au but, le butteur argentin fait l'objet de vives critiques depuis que ce dernier a eu des gestes de mauvais goûts pour célébrer.

Tout le monde y va de son avis, parmi lesquels Éric Di Meco, qui a totalement dérapé en évoquant le joueur argentin, dans le Super Moscato Show (RMC). L'ancien joueur français a eu du mal à garder son calme en évoquant Emiliano Martinez. "On est obligé de parler de ça ?", s'est-il d'abord interrogé. "Donc si je dérape, ce n'est pas grave ?", s'est-il assuré, exaspéré. "Il continue. Il faut le comprendre ce garçon. Il doit avoir des problèmes dans sa vie. Quand tu n'as pas connu ton père et qu'il y avait plein de pères qui venaient à la maison pour voir ta maman, à un moment donné...", a lâché Éric Di Meco. Les autres chroniqueurs étaient alors hilares devant cette remarque pas des plus élégante. "Oh le craquage dans le temps additionnel", "Craquage en règle", "Ptdrrrrr ils l'ont trop chauffé pour qu'il parle, ils savaient que ça allait être un malade", "Le tacle est rude mais ça joue", "Mais je pleure, c'est l'intervention du siècle là on est d'accord ?", peut-on lire en commentaires de cette séquence sur Twitter.