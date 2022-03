Eric Di Meco bientôt dans The Voice : L'ex-footballeur raconte son casting "plus stressant" qu'un match

Ce vendredi 11 mars 2022, L'Équipe a partagé une information des plus surprenantes ! Nos confrères ont avancé que l'ancien footballeur de renom Eric Di Meco participera aux auditions à l'aveugle de The Voice le 19 mars prochain. Celui qui a marqué l'histoire du club de l'Olympique de Marseille et celle de l'équipe de France dans les années 90 tentera en effet de rejoindre l'aventure avec son groupe de rock Osiris. Au sein de ce groupe, Eric Di Meco est bassiste et s'accompagnera sur scène de ses cinq camarades : Axel le chanteur, Patrick le batteur, et Alain, Chris et Lionel les guitaristes.

Eric Di Meco a confirmé la nouvelle dans l'émission C à vous et en a profité pour se confier sur cette expérience toute particulière. "Monter sur scène devant cent personnes avec une basse, c'est déjà un challenge énorme pour moi, parce que beaucoup de pression", a-t-il reconnu en visio. Et pour l'ex-capitaine des Bleus de 58 ans d'ajouter : "Au moment de rentrer sur scène, j'étais beaucoup plus stressé qu'avant de rentrer par exemple à Munich au moment de la finale de la Ligue des champions parce que le foot ça a été ma vie, j'ai été préparé à ça. Donc rentrer dans un stade plein, ça me galvanisait plus que ça ne m'inhibait, alors que là, j'avoue que c'était chaud." D'autant qu'il faut toujours un certain temps au sportif devenu consultant sur RMC "pour se détendre" sur scène.

Il faudra encore se montrer patient avant de savoir si oui ou non Eric Di Meco et son groupe sont parvenus à convaincre les coachs Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine et Florent Pagny. Mais pour le bassiste, le but était ailleurs. "Quand on arrête de jouer au foot, on cherche tous un petit peu ailleurs des sensations qu'on perd en arrêtant. Rentrer sur un terrain devant 80 000 personnes, c'est presque devenu une drogue, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on est tous plus ou moins dans les médias. On a envie de rester dans la lumière, de connaître un peu la montée d'adrénaline, et moi je ressens ça en montant sur scène", a-t-il expliqué.

La prestation d'Eric Di Meco sera à découvrir le samedi 19 mars dans The Voice sur TF1.