Olivier Giroud et Jennifer : Superbe cérémonie pour fêter leurs 11 ans de mariage, entourés de leurs enfants

La carrière d'Olivier Giroud en équipe de France est faite de hauts et de bas, mais l'attaquant est en train d'écrire l'une des plus belles pages de son histoire d'amour avec les Bleus lors de cette Coupe du monde au Qatar. Devenu le meilleur buteur de la sélection, dépassant la légende Thierry Henry, il est tout simplement éblouissant à la pointe de l'attaque des Bleus. Encore décisif lors du dernier match face à l'Angleterre, il devra encore être surveillé de près par les défenseurs marocains lors de cette demi-finale qui s'annonce forte en émotions des deux côtés. Le footballeur de 36 ans sait qu'il pourra compter sur le soutien indéfectible de sa femme, Jennifer et de leurs 4 enfants.

Présente au Qatar depuis le début de la compétition, la petite famille est là à tous les matchs des Bleus pour encourager le nouveau grand copain de Kylian Mbappé. Si tout va bien sur le terrain, c'est également le cas dans le privée, puisque tout se passe à merveille avec Jennifer, comme on a pu le voir l'été dernier, à l'occasion de l'anniversaire de leurs 11 ans de mariage. Sur son compte Instagram, qu'il a démarré en début d'année et qui compte désormais plus de 1,6 millions d'abonnés, Olivier Giroud a publié une belle photo le 10 juillet où l'on peut le voir aux côtés de sa femme et de ses enfants, Jade (9 ans), Evan (6 ans), Aaron (4 ans) et la petite dernière Aria (2 ans). "Il y a une semaine... Anniversaire de nos 11 ans de mariage", écrit simplement le natif de Chambéry en commentaire.

Sur la photo, on peut voir que les Giroud se sont mis sur leur 31 pour l'occasion. Sublime dans une belle robe blanche, Jennifer est radieuse, tout comme son mari dans un beau costume bleu. Les enfants sont également adorables et très bien habillés pour célébrer la belle histoire d'amour entre leurs parents. Un beau moment notamment salué par leur ami Matt Pokora dans les commentaires.