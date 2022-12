Coupe du monde : Olivier Giroud toujours au top à 36 ans, sa femme Jennifer livre ses secrets

Tel un phénix, Olivier Giroud a su renaître de ses cendres à de nombreuses reprises et à chaque fois qu'on le donne perdant, il arrive toujours à revenir plus fort. À aujourd'hui 36 ans, l'attaquant des Bleus rayonne à la pointe du schéma de Didier Deschamps et son association avec Kylian Mbappé fait des étincelles (en plus de faire le buzz sur les réseaux sociaux). Un retour au premier plan qui s'accompagne du record du nombre de buts en équipe de France pour le joueur du Milan AC, qui n'en finit plus d'impressionner, jusqu'à son entourage le plus proche ! Interrogée par Le Figaro sur cette longévité exceptionnelle, sa femme Jennifer donne des pistes d'explications. "Il a le mental d'un gamin de 20 ans, son physique suit, car il fait attention à tout, a une bonne hygiène de vie, on a une chef à domicile", révèle-t-elle.

Olivier Giroud est donc d'un professionnalisme sans faille si l'on en croit sa femme et mère des 4 beaux enfants du couple, venus au Qatar pour suivre la Coupe du monde et supporter leur père. Et si l'on parle de retraite prochaine pour le natif de Chambéry, Jennifer a déjà sa réponse. "À 36 ans, plein de joueurs lâchent petit à petit, mais lui n'est jamais blasé. Il va faire une Zlatan et jouer jusqu'à 40 ans! Vous allez encore en entendre parler d'Olive (sourire). C'est sa drogue. Sa vie", résume-t-elle, visiblement impressionnée par le dévouement de son mari à son sport.

Olivier reste un altruiste, il sait qu'il ne peut se construire que dans le collectif

Arrivée au Qatar, il y a plusieurs jours déjà, Jennifer Giroud a eu la chance d'assister à tous les matchs de son mari et elle a ainsi pu être aux premières loges pour le voir battre le record de buts de Thierry Henry chez les Bleus. "Ce record signifie tellement de choses pour lui: c'est un honneur, une fierté et un accomplissement, assure-t-elle. Mais Olivier reste un altruiste, il sait qu'il ne peut se construire que dans le collectif. C'est ce qu'il aime dans le football, donner, partager et gagner en équipe."

Un bel hommage de la part de Jennifer, impressionnée par la longévité de son mari, toujours aussi performant malgré les années et qui n'a certainement pas fini de nous impressionner !