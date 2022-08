Olivier Giroud : Nouveau look capillaire flamboyant, entouré de ses enfants

Les vacances sont terminées depuis un petit moment maintenant pour les footballeurs, mais leurs enfants disposent encore de quelques semaines avant le retour à l'école. Pour Olivier Giroud, la deuxième année en Italie, du côté du Milan AC, où il a signé l'an dernier, s'annonce aussi belle que la première. Champion d'Italie pour sa première saison, l'attaquant de 35 ans espère faire aussi bien et briller en club pour espérer faire partie de la liste de Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du monde qui se tiendra en décembre prochain au Qatar.

Pour cela, tout passe par de bons entraînements et Olivier Giroud le sait. Il donne donc tout ce qu'il a pour continuer à être performant, sans oublier d'être présent pour sa famille. En couple et marié depuis 2011 avec la belle Jennifer, le champion du monde est l'heureux papa de 4 beaux enfants qui ont suivi leur papa de l'autre côté des Alpes pour son plus grand bonheur. Très proche de sa famille, le joueur qui a ouvert son compte Instagram en début d'année aime bien partager des moments de vie avec ses fans sur les réseaux sociaux. À quelques jours de la reprise du championnat, il vient d'ailleurs de publier une jolie photo en compagnie de trois de ses enfants.

Sur le cliché mis en ligne il y a quelques heures, on peut voir Olivier Giroud tout sourire avec son fils Aaron sur les genoux. L'occasion pour ses fans d'admirer sa nouvelle coupe de cheveux puisque l'attaquant des Bleus a décidé de changer de couleur pour un blond peroxydé depuis quelques semaines maintenant. "Aujourd'hui, entraînement à San Siro (ndlr, le stade du Milan AC) devant mes petits. Très content d'être de retour avec l'équipe demain... j'ai très hâte d'être à samedi", écrit-il en commentaire de sa publication, qui a déjà reçu plus de 37 000 likes. À ses côtés, on peut également voir sa fille Jade ainsi que son autre garçon, Evan.