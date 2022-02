"Ça ne va pas aller en s'arrangeant..." : Anaïs Grangerac blessée à cause de sa fille, elle s'explique

Le 10 novembre 2021, la vie d'Anaïs Grangerac a pris un nouveau tournant. L'animatrice de 33 ans est devenue maman pour la première fois. Avec son amoureux Damien Noël, elle a accueilli une adorable petite fille prénommée Mila. La famille est sur un vrai petit nuage, ou presque. Mercredi 23 février 2022, la belle aux boucles parfaites s'affiche avec une attelle au poignet. En story sur Instagram, elle s'explique sur cette blessure... liée à son nouveau rôle de maman.

"C'est juste les joies de la maternité. C'est une tendinite au poignet gauche que je me traîne depuis un bon mois et demi à force de porter Mila et de l'encercler pour lui donner le biberon, lance Anaïs Grangerac. Pourtant étant sportive, je pensais être musclée des poignets mais visiblement ça ne m'aide pas. Et évidemment ça commence aussi à droite vu que je compense depuis un mois et demi."

C'est sa kinésithérapeute, qui la suit dans le cadre de sa "rééducation du périnée et des abdos" après l'accouchement, qui lui a prescrit cette attelle souple qu'elle doit porter quand elle sait qu'elle va "beaucoup solliciter son poignet". "Donc là c'est tous les soirs, précise l'ex-animatrice de Big Bounce. Apparemment, c'est assez répandu. On peut aussi avoir mal aux trapèzes. En fait tout est lié au fait de porter le bébé. Mila, elle fait plus de 6 kilos maintenant. Donc à force de la porter, de la soulever, de la manipuler dans tous les sens et de faire beaucoup de choses à un bras..."

Il y a bien une autre manière de soulager ses douleurs : stopper net les efforts et arrêter de porter sa fille. Impossible pour la jeune maman ! "Je me vois mal demander à ma fille de s'auto gérer à trois mois et demi. Je suis en pleine reprise sportive et ça limite pas mal mes mouvements mais c'est la vie, précise-t-elle. Et le plus important : ça ne m'empêche pas de manger et de lever ma fourchette donc tout va bien ! Mon estomac est sauf." C'est sur le ton de la rigolade qu'Anaïs Grangerac s'exprime. Toutefois, elle tient à rappeler que la maternité n'est pas une mince affaire : "Notre corps prend quand même vachement cher les premiers mois, comme si accoucher ne suffisait pas. Là elle pèse 6 kilos et ça ne va pas aller en s'arrangeant alors je vais serrer les dents, pas le choix !"

Nul doute que la belle puisse compter sur le soutien (et les gros bras) de son mari Damien Noël, coach sportif de métier !