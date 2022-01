"Ca va être compliqué" : Une mère de Familles nombreuses blessée, son quotidien avec bébé bouleversé

Dans la famille Fanich, on demande la mère Emilie. Ce lundi 24 janvier 2022, la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) a raconté une mésaventure survenue la veille et qui l'empêche désormais de se déplacer normalement.

Le week-end a été mouvementé du côté des Fanich. Alors qu'il était au centre commercial avec trois de ses huit enfants, Franck a révélé à leurs abonnés qu'il s'était fait très mal au dos et que sa femme n'était pas dans un meilleur état. "Maman elle a un plâtre et moi je suis coincé du dos. On est foutus. Elle a glissé sur une flaque d'eau et paf, grosse fracture de la cheville", a-t-il confié.

Un peu plus tard, c'était au tour d'Emilie de se saisir du compte Instagram de la famille afin de dévoiler en détails ce qu'il s'est produit. "Moi ça va à peu près... J'ai très mal, mais bon, on fait avec. C'est comme ça, ça va passer avec le temps. Comme j'allaite Ava [qui a bientôt 7 mois, NDLR], je ne peux prendre que du Doliprane. Cela ne soulage pas beaucoup la douleur de ma cheville", a tout d'abord déclaré la mère de famille. Elle a ensuite révélé comment elle s'était blessée. Ainsi, sa communauté a appris que c'était arrivé alors qu'elle était partie pour acheter des chaussures à ses filles. "Et en fait j'ai glissé sur une plaque glacée. Dessus, il y avait de la boue. Je marchais un peu vite et ma cheville s'est complètement retournée. Je me suis écroulée par terre, c'était vraiment horrible. Me voilà avec un plâtre et des béquilles. Ce n'est pas du tout évident pour s'occuper d'Ava, cela va être compliqué", a-t-elle poursuivi.

Emilie a ensuite rappelé que son mari était bien bloqué au niveau du dos. Ses douleurs se ressentent au niveau des épaules, des trapèzes ou du bas du dos, à la suite d'un mauvais mouvement effectué hier. "Ca va être drôle. Mais on va y arriver. Ca nous est déjà arrivé d'être tous les deux mal", a-t-elle relativisé.

Emilie Fanich préfère donc voir le verre à moitié plein malgré sa convalescence qui devrait durer un bon moment.