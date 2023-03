"Ça va faire pleurer mes gosses !" : Léa Salamé inquiète pour son fils et son beau-fils, révélations spontanées à la télé

Ce fut encore une nouvelle déception pour le PSG. Le 8 mars dernier, l'équipe de football a été éliminée en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et cela n'a en rien été une surprise pour le journaliste Daniel Riolo, qui s'est même montré très dur envers les joueurs de la capitale et tous ceux qui les entourent. C'est d'ailleurs pour en parler qu'il était invité de Quelle époque! samedi soir. Léa Salamé a notamment souhaité comprendre le fond du problème au sein de cette équipe qui, au départ, semble pourtant avoir tout pour elle.

"Il me semble impossible chaque année de reproduire les mêmes erreurs et obtenir un résultat différent", a d'abord analysé Daniel Riolo, ajoutant qu'on avait "affaire à des enfants capricieux et gâtés" en parlant des joueurs. "Cet empilement de stars, ça ne donne rien, parce que vous ne les managez pas", a-t-il continué. La solution se doit donc d'être radicale pour le compagnon de Géraldine Maillet : il faut virer les grosses têtes et notamment Lionel Messi qui n'apporte rien au jeu selon lui. Une idée qui a beaucoup inquiété Léa Salamé d'un point de vue très personnel. "Ça va faire pleurer mes gosses hein, si on vire Messi", a-t-elle lâché spontanément.

L'animatrice faisait alors référence à son fils Gabriel né en mars 2017 de ses amours avec l'essayiste et homme politique Raphaël Glucksmann mais aussi d'Alexandre, l'aîné de son compagnon âgé de 11 ans issu d'une précédente relation. Mais Léa Salamé ne semble plus faire aucune différence entre son fils et son beau-fils dont elle s'occupe de la même manière. Tout ce petit monde vit d'ailleurs ensemble quotidiennement comme elle l'a indiqué un peu plus tard dans l'émission.

Je vis avec trois mecs !

Car Daniel Riolo a continué à faire un bilan négatif du PSG, estimant que le club ferait également mieux de se séparer de sa vedette Neymar. "Vous virez Neymar ?", a regretté Léa Salamé. "Bah bien sûr que vous le virez, il n'a plus le niveau et il est tout le temps blessé", lui a répliqué Daniel Riolo. "Mais moi c'est mon préféré !", a continué de se plaindre l'animatrice. Christophe Dechavanne est alors intervenu pour lui signaler qu'elle "n'y connaissait rien en foot". Ce à quoi, Léa Salamé s'en est défendue : "Si ! Mais si, je vous assure, je suis obligée je vis avec trois mecs !" Une vie de famille agitée donc mais qui la comble assurément !