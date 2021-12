"Ca va nous mener au divorce" : Amandine Pellissard exaspérée par son mari Alexandre

Le 30 novembre 2021, Amandine Pellissard a organisé un nouveau live, sur Instagram, une fois sept de ses huit enfants couchés. C'est en compagnie de Léo (15 ans) et son mari Alexandre qu'elle a fait quelques confidences à ses abonnés. L'occasion de découvrir que l'une des mauvaises habitudes de son époux l'agace au plus haut point.

Au cours de la vidéo en direct, la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) a reproché à son fils aîné de ne pas enlever ses caleçons de ses pantalons quand il les mettait au linge sale. Alexandre lui a donc recommandé de le faire, comme lui. Mais très vite, l'adolescent lui a rappelé qu'Amandine Pellissard s'emportait toujours parce qu'il laissait des affaires traîner. "42 ans et je lui ramasse toujours ses caleçons et ses chaussettes tous les matins. Je n'en peux plus. Vous trouvez ça normal ?", a donc lancé la charmante brune de 34 ans.

Afin de se défendre, Alexandre a confié que, selon lui, de nombreux hommes agissaient ainsi, provoquant la colère de leur moitié. "C'est normal, on a l'impression d'être vos mères encore. J'ai déjà huit enfants. Même eux mettent leurs affaires dans le linge sale", a poursuivi Amandine Pellissard. Elle a même précisé qu'Hector, seulement âgé de 3 ans, ne laissait rien traîner. Son cher et tendre lui a fait remarquer que sa mère avait toujours tout fait pour lui, il a donc été mal habitué.

"Tu vois, il y a plein de femmes qui ne ramassent pas les caleçons de leur mari. Je vous explique, tous les matins il y a le caleçon dans notre salle de bain. Je le ramasse quand je fais le ménage. Et ses chaussettes (...) je les retrouve. Il y en a partout par terre tous les matins. (...) Ramasser son linge sale c'est la base. Tu as vu tout ce que je dois me taper dans cette maison ? Je n'en peux plus, treize ans que je ramasse ton linge sale, c'est terminé. Ca va nous mener au divorce", a conclu Amandine Pellissard. Alexandre est donc prévenu, mieux vaut que les prochaines fois, il fasse un effort s'il ne veut pas une nouvelle fois provoquer le courroux de la femme qu'il aime.