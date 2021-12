"Foutez-moi la paix" : Critiqué sur son physique, le fils d'Amandine Pellissard (Familles nombreuses) réplique

Amandine Pellissard est l'une des stars de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). Depuis la première saison, elle fait partie de l'aventure avec son mari Alexandre et leurs huit enfants. Elle partage également leur quotidien sur les réseaux sociaux et organise parfois des live. Et un détail a interpellé lors de celui du 30 novembre 2021.

Durant près d'une heure, Amandine Pellissard a discuté avec ses abonnés de nombreux sujets. Elle était accompagnée de son fils aîné Léo (15 ans). Et, une fois de plus, son arrivée a été remarquée. Sa coupe de cheveux a en effet encore fait parler. Une couleur blonde et la tignasse avec un effet décoiffé, qui lui va un peu devant les yeux. "Ca ne me gêne pas particulièrement. J'entends que ça ne plaît pas à tout le monde, mais chacun ses délires. Je tiens juste à dire aux gens qui disent 'change ta coupe de cheveux', ce n'est pas vos cheveux. Foutez-moi la paix", a donc tout d'abord lancé l'adolescent. Il conçoit que chacun ait son avis mais préfère qu'on le laisse tranquille.

"Je kiffais cette couleur et je trouvais que ça passait grave bien. Du coup je me suis lancé. Et je ne fais pas exprès de me laisser pousser les cheveux, c'est juste que j'ai un peu la flemme d'aller chez le coiffeur", a-t-il poursuivi. Sa maman Amandine Pellissard n'a bien entendu pas tardé à venir à la rescousse de son fils. Après avoir menacé de mettre un "coup de boule" à la personne qui s'en est pris à son fils, la charmante brune a déclaré : "Je tiens quand même à dire un truc. Les jeunes sont beaucoup plus intelligents que les adultes parfois. Les réflexions déplacées que je vois viennent de mamans. Il faut quand même être sacrément bête pour se foutre de la gueule d'un gamin, surtout quand on est maman. Léo, à son lycée, il n'a aucun problème." Le message est passé.

La maman de 34 ans s'était déjà exprimée sur le sujet fin octobre dernier, après avoir découvert certains messages critiquant le look capillaire de son fils. A l'époque, elle mettait en avant les commentaires désobligeants "d'adultes, de mamans, de grand-mères parfois, qui relèvent de la plus simple et bête méchanceté qui soit, envers un adolescent de 15 ans qui se cherche, comme tous les ados, et qui passe par différentes coupes de cheveux". Amandine Pellissard se félicitait que la seule excentricité de son fils soit sa coupe de cheveux.