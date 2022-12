"Capable de telles atrocités..." : Ayem Nour bloquée au Maroc avec son fils, elle balance sur son ex Vincent Miclet

Depuis un mois et demi, Ayem Nour est coincée au Maroc avec son fils car son père, Vincent Miclet, ne souhaite pas rendre le passeport du petit garçon. Une situation qui s'éternise et dont elle parle ouvertement sur les réseaux sociaux, où elle reçoit le soutien de nombreux anonymes.

Vendredi 30 décembre, la maman d'Ayvin (6 ans), a tenu des propos accusateurs envers son ex et a dépeint de lui un portrait loin d'être attirant en story Instagram. Voici ses propos tels quel : "Pas une seule seconde je n'ai pu penser qu'il serait capable de telles atrocités... Me faire du mal à moi c'est une chose, mais priver notre fils de retourner chez lui en France. Le priver de son école, de ses camarades, de son chien, de ses habitudes, bref de sa vie. Je ne pensais pas qu'il serait capable de ça... on croit connaître les gens mais je vous assure on ne connaît personne... (...) Faites attention à qui vous offrez votre confiance, vous risqueriez d'être très surpris de voir de quoi est capable un être humain par vengeance, haine et rancoeur... L'amertume d'un échec fait parfois faire des choses vraiment horribles et l'égo prend le dessus. Malheureusement, c'est propre à l'humain et vraiment ça me dégoûte... Je lui souhaite de retrouver la raison et que Dieu apaise son coeur.... Notre fils s'en portera que mieux de voir des parents agir dans la bonne entente."

Dans une autre story, elle a fait savoir que le père d'Ayvin ne souhaite répondre ni aux messages ni aux appels et qu'il ne communique que via son avocat. Aussi, lorsque quelqu'un lui a demandé si ce dernier "espionnait" les publications d'Ayem, celle-ci a répondu : "Si seulement c'était que les stories... elle serait belle l'histoire."

Pour rappel, la chroniqueuse de TPMP People a été accusée par Vincent Miclet d'avoir tenté de kidnapper leur fils, alors qu'elle en a la garde par décision de justice et qu'elle était venue récupérer son enfant comme chaque quinzaine ce jour-là. Pour résoudre l'affaire, une audience avait été programmée au début du mois de décembre mais a été reportée, les avocats de Vincent Miclet ne s'étant pas présentés. En attendant, Ayem Nour fait tout pour offrir un quotidien normal à son fils en le faisant rire et en jouant aussi le rôle de maîtresse d'école.