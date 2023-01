"Ce n'est pas à prendre à la légère" : Kelly Vedovelli doit subir une opération délicate, ses révélations

Une fois l'émission Touche pas à mon poste (C8) terminée, Kelly Vedovelli a fait son retour chez elle. Et elle a pris le temps de faire quelques confidences à sa communauté Instagram, en story. L'occasion d'apprendre que la belle blonde - souvent au coeur de critiques - va prochainement passer sur le billard.

En novembre dernier, Kelly Vedovelli a été alertée par l'apparition d'une grosse boule au niveau de son cou. Elle avait alors consulté un ORL. Mais ce n'est qu'un mois plus tard qu'elle avait donné de ses nouvelles. "Ce n'est rien de grave, c'est un lipome [une tumeur bénigne constituée de graisse qui n'entraîne généralement aucune complication, NDLR]. Il faut l'enlever parce que ça grossit et c'est très dérangeant, mais il n'y a rien de grave", avait-elle déclaré. Elle a ensuite révélé qu'elle devait se faire opérer. Une intervention d'une durée d'une heure et demi et qui nécessite par la suite une semaine de repos. Souhaitant profiter des fêtes de fin d'année, la belle blonde de 32 ans l'avait planifiée pour plus tard.

Et le grand jour approche comme Kelly Vedovelli l'a dévoilé en story Instagram, le 10 janvier 2023 : "Ma boule dont j'ai tant parlé et pour laquelle vous me posez autant de questions. Ce n'est pas grave, je vous l'avais dit la dernière fois. Et j'ai déjà une date d'opération, c'est le 14 février. No comment." Pas de soirée romantique de Saint-Valentin en perspective pour la chroniqueuse de Cyril Hanouna donc, mais du repos. Si elle a de nouveau précisé que son lipome n'était pas grave, elle ajouté que la situation était tout de même délicate. "C'est collé aux cordes vocales. Donc l'opération est quand même assez délicate. Ce n'est pas à prendre à la légère. J'ai été voir un médecin, qui m'a recommandé un autre médecin parce que c'est assez délicat dans le sens où il ne faut pas abimer mes cordes vocales et il faut aussi faire une cicatrice, comme c'est dans un endroit assez visible, qui est assez discrète. Mais si c'est voyant ce n'est pas grave, c'est la vie. Du moment qu'on m'enlève ce truc énorme dans le cou, c'est le principal", a-t-elle conclu.

Nul doute que Kelly Vedovelli donnera des nouvelles à ses abonnés une fois l'opération passée.