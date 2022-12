Kelly Vedovelli avec des "grosses cuisses pleine de gras" : violemment critiquée, la chroniqueuse de TPMP réplique sec !

Kelly Vedovelli s'est offert un grand voyage après ces derniers mois passés sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8). La jeune femme de 32 ans a en effet quitté Paris afin de s'envoler pour Dubaï, en compagnie d'une amie. Et comme à son habitude, elle n'a pas manqué de partager ses nouvelles aventures sur son compte Instagram. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Mais qu'à cela ne tienne, la belle blonde ne se laisse pas faire !

Après avoir fait le show dans le clip Bella de Maître Gims, Kelly Vedovelli a été recrutée par Cyril Hanouna en 2017 afin d'être DJette. Et, au fil des émissions, elle s'est fait une place de choix en tant que chroniqueuse. Sa bonne humeur et son franc-parler ont rapidement attiré l'oeil du public. Si cela plaît à certains, d'autres ne la portent pas dans leur coeur. Et ils n'hésitent pas à le faire savoir en la critiquant sur les réseaux sociaux. Bien qu'elle en a malheureusement aujourd'hui l'habitude, la jeune femme ne peut parfois pas s'empêcher de répliquer.

Deux grasses à Dubaï

Comme le 28 décembre 2022 quand elle a été attaquée par deux personnes sur son physique, alors qu'elle partageait son quotidien. "Oh les grosses cuisses plein de gras, beerk", peut-on lire réponse d'une photo sur laquelle on peut découvrir un plan sur l'une de ses cuisses et de ses bras, alors qu'elle est en pleine séance de manucure. Et, en dessous, Kelly Vedovelli a partagé une photo de l'homme qui se cachait derrière cette critique. "Deux grasses à Dubaï", a-t-elle également reçu en commentaire d'un cliché d'une amie et elle à Dubaï. Et, une fois de plus, elle a dévoilé l'identité de son détracteur. Une sorte d'avertissement pour les prochains qui voudraient s'en prendre à elle.

Le 21 décembre dernier déjà, Kelly Vedovelli partageait la capture d'une critique qu'elle avait reçue. "Elle passe de Shein à Yves Saint Laurent and co. Ce ne sont pas ses passages à la télé qui payent tout ça. Merci qui ? Merci Cyril (Hanouna, NDLR). Encore une vénale", lui a-t-on écrit. Agacée, la chroniqueuse de TPMP avait répondu : "Lâchez moi les vieilles biques. (...) Sachez juste une chose, vos insultes ou commentaires rabaissants me font méga rire et, au pire, m'indiffèrent totalement. Mais ça inquiète mes proches car vous êtes flippants et ça c'est relou. Donc, unfollowez moi non ?"

Une mise au point qui n'a malheureusement pas empêché d'autres personnes de s'en prendre à elle.