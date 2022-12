Kelly Vedovelli en vacances à Dubaï et sous le feux des critiques : elle répond aux "vieilles biques"

Après une nouvelle année riche en actualité et en fous rires passée sur le plateau de Touche pas à mon poste, Kelly Vedovelli s'est octroyée de grandes vacances de fin d'année. En effet, la jolie blonde a décidé de quitter le froid en France pour aller se réchauffer sous le soleil de Dubaï. Et sur place, la chroniqueuse de C8 multiplie les visites et autres activités de la ville rendue célèbre par les influenceurs qui s'y sont installés. Malheureusement, une partie de ses abonnés a bien du mal avec son choix de destination. Kelly Vedovelli s'est donc retrouvée à faire l'objet de quelques critiques.

En story Instagram mercredi 21 décembre, elle a notamment partagé le message d'une personne en particulier qui remettait en cause sa capacité à s'offrir seule un tel cadre de vie : "Elle passe de Shein à Yves Saint Laurent and co. Ce ne sont pas ses passages à la télé qui payent tout ça. Merci qui ? Merci Cyril (Hanouna, ndlr). Encore une vénale". "Lâchez moi les vieilles biques", s'est alors agacée Kelly Vedovelli.

Vous êtes flippants

Après quoi, elle a souhaité faire "une mise au point". "Je pense vous avoir montré depuis maintenant dix ans que je suis sur les réseaux sociaux à quel point j'aime tout dans la vie. Aussi bien McDo que le Four Seasons, H&M que Dior (si je peux me le permettre sinon je filme les vitrines) car j'aime la mode. Bref, vous avez vraiment du mal avec Dubaï, ok soit. Je suis curieuse, je voulais voir de mes propres yeux et je ne regrette pas", a-t-elle fait savoir.

Et de s'adresser à ses haters : "Sachez juste une chose, vos insultes ou commentaires rabaissants me font méga rire et, au pire, m'indiffèrent totalement. Mais ça inquiète mes proches car vous êtes flippants et ça c'est relou. Donc, unfollowez moi non ?". Pour terminer, Kelly Vedovelli s'est dit "fière de (son) parcours" : "Car ce sont des successions de choix professionnels et je n'en regrette aucun (que j'ai accepté ou refusé). Je suis droite dans mes bottes et heureuse, c'est sûrement ça qui vous emmerde pour certains." La jeune femme révélée au grand public grâce à Gims a enfin pris soin de remercier "les personnes normalement constituées et stables émotionnellement" qui lui sont fidèles sans aucune méchanceté. "C'est pour vous que je m'efforce de partager un maximum de choses", a-t-elle assuré, n'en déplaise aux autres.